長庚歲末祝福 暖心伴病患家屬沈浸年節氛圍
記者鄭鈞云／基隆報導
為了讓尚未能返家過年的病患與家屬，也能感受春節團圓的喜悅與祝福，基隆長庚醫院溫馨舉辦「馬年迎春、平安如意」歲末祝福活動，透過音樂、舞蹈與滿滿心意，為病房注入熱鬧卻不喧嘩、溫暖且貼心的年節氣氛，陪伴病患在醫院迎接嶄新的金馬年。
活動在志工波波舞蹈團充滿活力的歌舞表演中熱鬧揭開序幕，輕快的旋律與燦爛的笑容，瞬間拉近了彼此的距離。李立夫副院長親自頒發感謝狀予表演團體，並表示春節是家人團聚的重要時刻，對無法返家的病患與家屬而言更顯珍貴，院方希望透過活動傳遞祝福與關懷，讓大家在醫院也能感受到溫暖。
社服課社工率領志工夥伴在活動前便投入場地佈置，細心張貼迎春剪紙、佈置氣球與應景裝飾，讓原本充斥藥水味的病房，多了幾分家的感覺。活動進行中，不少病患與家屬流露感動神情，頻頻向院方醫護團隊及志工表達感謝，感受到不只是醫療照護，更是貼心的陪伴與關懷。
隨後登場的真愛陶笛團，吹奏《蝸牛與黃鸝鳥》、《廟會》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《榕樹下》等熟悉旋律，悠揚樂聲在空氣中流轉，輕柔撫慰人心；緊接著基隆市愛樂合唱團演唱《夕陽伴我歸》、《陽光與小雨》、《春風吻上我的臉》，現場醫護同仁、病患與家屬不自覺地一同哼唱，歌聲交織成最真誠的祝福，也讓彼此的心更加靠近。
院方表示，期盼透過此次活動撫慰住院病患與家屬的心，也向持續堅守崗位、辛勤付出的醫護團隊致上感謝之意，讓大家即使身處醫院，也能感受濃濃年味，一同迎接健康、平安的「金馬年」。
其他人也在看
深耕在地守護健康 鳳山醫院奪NHQA特優與淨零優等雙榮耀
記者鍾和風/高雄報導 高雄市立鳳山醫院在醫策會主辦之2025年（第26屆）「國家醫療品質獎（NHQA）」中表...
喜迎金馬年！嘉義長庚醫院邀書法家揮毫贈春聯
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義長庚醫院今(11)日上午盛大辦理新春揮毫贈春聯活動，由楊仁宗院長帶領院內主管，與吳 […]
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
高金素梅老巢被掀？張育萌揭她狂領協會補助
[NOWnews今日新聞]無黨籍原住民立委高金素梅驚爆疑似涉入詐領助理費等3案，遭地檢署調查中。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（11）日揭露，高金素梅的老巢被掀翻，其中勾當根本見不得光，多年...
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。
北市內湖民宅大火！全面燃燒「多人受困」 目前救出4人
即時中心／林韋慈報導台北市內湖區東湖路一棟民宅今（11）日上午驚傳火警！警消獲報趕抵現場，發現一樓全面燃燒，現場多位民眾受困，消防人員搶救中。
「越獄大王」徐開喜落網！出庭作證被查出通緝 76歲解送歸案
現年76歲的徐開喜人稱「越獄大王」，昨天（11日）早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出因為另外涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案。據了解，高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉