長庚歲末祝福 暖心伴病患家屬沈浸年節氛圍

基隆長庚情人湖院區為「不能回家的病人」(中風、化療等慢性病人)辦理歲末祝福活動，李立夫副院長率領醫護團隊及表演團體，於病房區用音樂療癒病人及家屬。（基隆長庚醫院提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

為了讓尚未能返家過年的病患與家屬，也能感受春節團圓的喜悅與祝福，基隆長庚醫院溫馨舉辦「馬年迎春、平安如意」歲末祝福活動，透過音樂、舞蹈與滿滿心意，為病房注入熱鬧卻不喧嘩、溫暖且貼心的年節氣氛，陪伴病患在醫院迎接嶄新的金馬年。

活動在志工波波舞蹈團充滿活力的歌舞表演中熱鬧揭開序幕，輕快的旋律與燦爛的笑容，瞬間拉近了彼此的距離。李立夫副院長親自頒發感謝狀予表演團體，並表示春節是家人團聚的重要時刻，對無法返家的病患與家屬而言更顯珍貴，院方希望透過活動傳遞祝福與關懷，讓大家在醫院也能感受到溫暖。

社服課社工率領志工夥伴在活動前便投入場地佈置，細心張貼迎春剪紙、佈置氣球與應景裝飾，讓原本充斥藥水味的病房，多了幾分家的感覺。活動進行中，不少病患與家屬流露感動神情，頻頻向院方醫護團隊及志工表達感謝，感受到不只是醫療照護，更是貼心的陪伴與關懷。

隨後登場的真愛陶笛團，吹奏《蝸牛與黃鸝鳥》、《廟會》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《榕樹下》等熟悉旋律，悠揚樂聲在空氣中流轉，輕柔撫慰人心；緊接著基隆市愛樂合唱團演唱《夕陽伴我歸》、《陽光與小雨》、《春風吻上我的臉》，現場醫護同仁、病患與家屬不自覺地一同哼唱，歌聲交織成最真誠的祝福，也讓彼此的心更加靠近。

院方表示，期盼透過此次活動撫慰住院病患與家屬的心，也向持續堅守崗位、辛勤付出的醫護團隊致上感謝之意，讓大家即使身處醫院，也能感受濃濃年味，一同迎接健康、平安的「金馬年」。