長庚益起關懷弱勢兒少 邀家扶兒.師生共賞《動物方城市2》

耶誕前的暖陽週日，基隆長庚醫院展開「長庚益起關懷弱勢兒少」公益活動第二場，邀請家扶中心兒少與學校團體一起觀賞動畫電影《動物方城市2》，期望學子從中學習如何在多元文化中和諧共處。（記者鄭鈞云攝）

基隆長庚醫院舉辦「益起關懷弱勢兒少」活動，以「益起看電影趣」為主題，再度包下影城的兩個影廳，邀請家扶中心兒少與學校團體一起觀賞動畫電影《動物方城市２》，期望學子從中學習如何在多元文化中和諧共處，這不僅是寓教於樂的生動實踐，也讓整個觀影體驗更為豐富。

代表出席基隆長庚醫院耳鼻喉科羅正民主任表示，長庚長期以來致力於關注弱勢兒少的福祉，不僅與基隆市政府簽署了關懷兒少的合作意向書，還大力鼓勵院內員工參與公益事業。感謝護理師陳麗華帶領同仁參與，這項活動已邁入第二十年。自二０一八年起，醫院每年投入超過百萬元經費支持公益項目，希望藉由實際行動來啟發更多企業關注兒少福祉，讓未來棟樑在關愛的環境中茁壯成長。

婦產科黃詩穎主任表示，益起關懷兒少活動至今創下亮麗成績，都是大家一起長期支持才能獲得市政府及市議會的長期支持與鼓勵。基隆市議會童議長也準備禮物鼓勵美術班同學，警察局二分局現場防毒防詐騙宣導、基隆國軍招募站及多所學校的代表（明德國中，建德國中，暖暖高中，銘傳國中），讓每次活動大家都熱情參與表達對公益行動的認同。

特別值得一提的是，健康二點０節目主持人鄭凱云與家人一同蒞臨現場，她強調參與公益活動是培養孩子正向價值觀的重要方式，這次帶著媽媽和兒子蔡同學三代同堂一起參加，而且兒子還擔任活動志工，以行動支持公益。

明德國中校長徐仁斌特定邀請即將退休的老師一同參與活動，表示這樣的經驗對於師生而言都非常珍貴，即將退休之際的老師表示，見證如此有意義的公益行動感到由衷的喜悅。

家扶中心主任黃詩文表示，活動能連續二十年的不斷持續，需要大家的全力支持，讓孩子們在安全、健康和無毒的環境中快樂成長是共同努力目標。其中家扶中心美術班孩子們也參與電影活動，下午安排參加基隆市議會的藝術成果展，與大家分享他們一年的學習成果。