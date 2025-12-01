長庚研究：嬰幼兒配方奶與肥胖相關

▲長庚研究發現，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關。（示意圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 近年兒童過重、肥胖與過敏性疾病盛行率不斷上升，對孩童健康造成長遠影響，根據林口長庚兒童胸腔內科教授級主治醫師邱志勇分析，發現幼童不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關，鼓勵家長可以母乳餵養。

邱志勇指出，研究共追蹤144位兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%；而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映這一世代的幼童正面臨多重健康風險。

邱志勇與研究團隊透過核磁共振光譜儀(NMR)進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現出「兒童從出生至5歲」的連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯。

研究成果已發表於2025年6月國際知名期刊「兒科過敏與免疫學(Pediatric Allergy and Immunology)」。

▲長庚醫師邱志勇與研究團隊江孟翰（右2）、郭捷妮（左1）發現，不同餵養方式對腸道菌群產生顯著影響。（圖／長庚醫院提供）

邱志勇說，研究團隊追蹤144位兒童自出生至5歲的代謝變化，分別於1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用技術觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化；研究結果發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加，顯示其能量需求及隨著身體發育而產生的代謝變化。

不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，邱志勇提到，特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。

在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊。邱志勇說明，結果顯示，兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。

邱志勇說明，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。

邱志勇建議，鼓勵母乳餵養，並在孩童成長過程中除了維持健康飲食外，也應培養良好的運動習慣，以降低肥胖風險，進而減少過敏發生的可能。

