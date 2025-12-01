長庚研究：小胖子易過敏 母乳降嬰幼兒肥胖風險
（中央社記者陳婕翎台北1日電）台灣每3名兒童有1人過重或肥胖，長庚研究團隊證實兒童肥胖與過敏息息相關，母乳可減少嬰幼兒肥胖問題發生，建議家長維持孩童健康飲食並培養運動習慣，以降低肥胖與過敏風險。
林口長庚醫院研究團隊透過核磁共振光譜儀（NMR）進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現兒童從出生至5歲連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病潛在關聯。這項研究已發表於今年6月國際知名期刊「兒科過敏與免疫學」（Pediatric Allergy and Immunology）。
近年兒童過重、肥胖與過敏性疾病盛行率不斷上升，這次研究追蹤144名兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%；氣喘與過敏性鼻炎的盛行率分別高達24.6%與59.6%。
林口長庚醫院兒童胸腔內科主治醫師、臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇說，研究團隊追蹤144名兒童自出生至5歲的代謝變化，分別於1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用先進的核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。
這份研究發現，從嬰幼兒進入學齡前兒童時期，不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，改變尿液代謝物組成。特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。
這份研究進一步指出，在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，代謝物分析發現兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊。這結果顯示，兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。
邱志勇說，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。建議家長多鼓勵母乳餵養，在孩童成長過程維持健康飲食，應培養良好的運動習慣，降低肥胖風險，減少過敏發生。（編輯：管中維）1141201
