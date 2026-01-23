長庚科大副校長獲國際傑出發明家獎 總統府致詞展現臺灣創新實力





總統賴清德昨（22）日於總統府接見「2025 IIP 國際傑出發明家獎」得獎人，肯定來自不同年齡層與專業領域的創新成果，並表示發明與創意是推動國家進步的重要動力，期勉持續以創新「點亮臺灣、照亮世界」。長庚科技大學副校長黃聰龍榮獲國際學術創新金鑽獎，研究專長涵蓋老藥新用、植物新用與小分子藥物研發，累計取得42件專利，並代表全體得獎人致詞，展現長庚科大在國際創新舞台上的能量與影響力，為我國研發實力注入新動能。

廣告 廣告

本屆共有81位得獎人，年齡橫跨12歲至72歲，充分展現跨世代、多元背景與跨領域的創新成果，對於推動社會進步與永續發展具實質貢獻。黃副校長於致詞中感謝政府長期重視創新發明與技職教育，並肯定中華創新發明學會在推動發明教育及促進國際交流上的投入與努力；同時也感謝政府持續推動技職教育相關補助措施，以及對經濟不利學生在就學、生活與學習支持上的照顧，這些政策不僅減輕學生與家庭負擔，也有助於提升教育公平，讓學生能安心學習並發揮專長。

長庚科大副校長黃聰龍代表全體得獎人致詞

賴清德總統於接見時指出，臺灣在半導體、生技醫療及機械工程等關鍵領域具備國際競爭優勢，政府正積極推動AI新十大建設與五大信賴產業，並強調創意與發明是國家持續發展的重要基礎。本次活動凸顯長庚科技大學在創新人才培育與科研成果上的具體表現，也反映校方長期深耕研發與技職教育所累積的成果。

2025第二十一屆國際傑出發明家獎得獎人大合照

此外，黃聰龍副校長也建議，政府可在既有支持創新與技職教育的政策基礎上，持續強化對技職體系師生的鼓勵與肯定，透過制度化的表揚與資源支持，提升技職教育的社會能見度與榮譽感，進一步促進應用導向研究與實務創新發展，為國家培育更多具實作能力與創新思維的人才。

更多新聞推薦

● 呼應谷立言演講「自由並非平白得來的」 賴清德：懇請在野不要再擋國防特別預算