長庚科大幼保系推動代間共融 獲台灣永續大學獎肯定

長庚科技大學幼兒保育系榮獲「2025台灣永續大學獎－社會共融領袖獎」，由民生學院院長謝喜龍代表受獎。圖：長庚科大提供

長庚科技大學幼兒保育系榮獲「2025台灣永續大學獎－社會共融領袖獎」，於26日由民生學院院長謝喜龍代表出席圓山大飯店頒獎典禮受獎。此次獲獎計畫以代間共融為核心，強化家庭情感連結，奠基長庚科大在健康照護領域的專業，並將創新教學融入課程，結合幼保系師生專長，提升在地兒童與家庭福祉，形成促進社會良性發展的正向循環。

長庚科大民生學院院長謝喜龍(中)與幼保系主任常雅珍(左)及幼保系助理教授邱慧芳(右)共同合影留念。圖：長庚科大提供

長庚科大幼保系主任常雅珍指出，少子化不僅改變人口結構，也讓幼兒教育面臨新挑戰。因應社會趨勢，幼兒保育系積極推動多元策略方案，包含AI智慧療育與跨域合作、舉辦代間共融活動、在地兒童優質照護等，透過多樣化教育課程深化支持與服務。此次榮獲之社會共融領袖獎以推動社會需求與共享價值為核心，展現長庚科大在教育平權與永續創新上的持續投入；今年亦在教育部USR實踐計畫中獲得補助肯定，展現學校在在地連結與社會責任推動上的持續成果。

長庚科大學生自製幼兒數概念教具暨繪本與幼保系系主任常雅珍(左一)合影。圖：長庚科大提供

長庚科大提到，該校幼保系自109年起推動社會共融，整合產官學資源，關注弱勢與在地兒童需求。不僅學生屢獲國內外競賽肯定，團隊教師亦獲國際發明家獎，光是113年就取得近三十張專業證照，展現大學與社會雙向共益成效。本年度師生更是以自製教具獲1件發明及19件設計專利，以AI創新兒童發展評估系統，榮獲日本東京設計創意暨發明展金牌獎。足證長庚科大在教育創新與社會共融推動上的亮眼成果。

