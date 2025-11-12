長庚科大攜手新北市政府 推動嬰幼兒正向教養與回應式教保活動
長庚科技大學近日與新北市政府社會局所合作主辦「2025新北市0-3歲嬰幼兒托育服務學術研討會」，本次活動共有319人參與，並有來自全國15所大專院校的專家學者一同投入發表與交流，盛況空前。主題涵蓋教保活動設計與引導、共融服務、臨時托育、托育人員滿意度及國外參訪經驗等多元面向。
在專題演講當中，長庚科大幼保系林怡滿副教授以「回應式教保活動」為題，探討如何透過教保人員的覺察與回應，給予幼兒適切的引導與支持，並以共感取代命令與責備，共同強化安全依附關係與情緒發展，營造健康且充滿信任的成長環境。同時，藉由分享多篇親子館實務經驗，介紹「三步驟引導法」設計親子活動，促進嬰幼兒在遊戲探索中的自主性與學習力，並推動共融服務與臨時托育支援，提供家庭更多元友善的托育選擇。
長庚科大幼保系承接教育部之大學社會責任實踐（USR）計畫「在地扎根・社會共生－優質教育、代間共融、AI智慧療育」，研討方向環繞於「嬰幼兒正向教養」與「回應式教保活動」，期盼透過學術與實務的交流，促進托育專業成長，深化嬰幼兒照護與教育的品質，彰顯出長庚科技大學在推動社會責任、結合教育與服務實踐的努力成果。
