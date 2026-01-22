長庚科大攜手臺中榮總 深化產學合作培育臨床醫護人才





為落實學用合一教育理念、強化醫護專業人才培育，長庚科技大學日前於嘉義分部，與臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院正式簽署合作備忘錄（MOU），宣示雙方將在臨床教學、專業進修、學術研究及醫護人才培育等面向，展開長期且深度的產學合作，攜手打造從校園銜接臨床的完整培育體系。

長庚科技大學范君瑜校長表示，長庚科大長期秉持理論與實務並重的教學理念，致力培育兼具專業能力、人文關懷與臨床即戰力的醫護人才。透過與臨床醫療機構建立緊密且穩定的合作關係，學生能在更貼近實務的環境中學習，縮短學用落差，強化專業養成與職涯銜接，提升畢業即就業的實務能力。

長庚科大與臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院MOU合作備忘錄簽約儀式大合照

臺中榮總嘉義暨灣橋分院王作仁副院長亦指出，分院肩負區域醫療服務與教學醫院的重要使命，期盼藉由此次產學合作平台發揮「強強聯手」效益，培育具備臨床實務能力與長期發展潛力的護理專業人才，進一步厚植雲嘉南地區醫療人力基礎，強化區域醫療品質與病人安全。

長庚科技大學長期積極推動產學合作，展現學界與醫療體系對醫護人才永續培育的重視。未來，學校將持續整合臨床資源，深化教育與實務接軌，攜手醫療夥伴培育符合臨床需求的優質醫護人才，並強化區域醫療量能與健康照護品質。

