長庚科大研發臺灣白及種苗培育關鍵技術 技轉予和曜生技

長庚科技大學於校本部舉行「臺灣白及技術移轉簽約典禮」。圖：長庚科大提供

長庚科技大學昨(18)日於校本部舉行「臺灣白及技術移轉簽約典禮」，正式將臺灣白及種苗培育的關鍵技術，技轉予以生技醫藥與健康產品為核心的和曜生技股份有限公司。該技術由長庚科技大學副校長黃聰龍領軍研究團隊長期投入研發，使本土藥用植物資源從實驗室走進產業與市場，同時象徵臺灣白及正式邁入產業化新階段。

長庚科大正式將臺灣白及種苗培育的關鍵技術，技轉予以生技醫藥與健康產品為核心的和曜生技股份有限公司。圖：長庚科大提供

典禮由長庚科大校長范君瑜主持。范君瑜表示，該校中醫藥研究持續精進，未來將拓展更多產學合作契機，強化研究與產業的連結，使成果更貼近生活應用。技術發明人、副校長黃聰龍說明，臺灣白及過去長期受限於繁殖不易、來源不穩與品質落差，始終難以大規模應用。研究團隊在國科會精準農業相關計畫支持下，成功建立種苗培育體系，為後續藥效研究與產品開發奠定基礎。研究團隊已證實臺灣白及萃取物具備抗發炎、抗氧化、調節血糖、促進GLP-1生成、保護肝臟及促進傷口修復等多項生物活性。此次產學合作不僅是單一技術授權，更重要的是建立一套「從種苗、栽培到應用」可被複製的產學合作模式。

廣告 廣告

長庚科大研究團隊目前已完成臺灣白及相關技術之多項應用專利布局，涵蓋種苗培育、萃取製程及功效應用等關鍵環節，整體技術成熟度已具備產業導入條件。團隊亦同步對外開放技術移轉、專利授權及合作開發洽談，期待透過與生技醫藥、化妝品及健康產業夥伴的合作，加速學研成果落實市場應用，推動臺灣原生藥用植物的高值化與產業化發展。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

長庚大學全面提升宿舍環境 獲美國un設計獎金獎肯定

漢陽北管劇團「戲曲列車」開進八德大忠國小 帶來國家級水準演出