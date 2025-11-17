長庚科大與日本藝術家大石曉規 共築療癒系校園

長庚科大師生與藝術家共創「微笑」成為最具代表性的幸福符號。（長庚科大提供）

記者陳華興／桃園報導

長庚科技大學近期邀請日本知名藝術家大石曉規（Akinori Oishi） 蒞校，以招牌笑臉符號風格結合教育部目前所推動的SEL情緒教育融入課程，共同推廣「微笑符號點亮校園—藝術共創計畫」，隨著創作逐步呈現，校園迎面而來的不再只是建築本身，而是處處充滿笑臉與色彩的療癒場域。

長庚科大學務長劉杏元(右三)邀請藝術家大石曉規(左四)蒞校，推動幸福力藝術共創計畫。（長庚科大提供）

本次亦為大石曉規首次於大學展開駐校創作，微笑符號成為跨國交流最佳媒介。藉由藝術療癒情緒，引導長庚科大學生在創作中找回最真實的快樂。課程以「對話框」為起點，運用符號創作結合肢體表達課程與藝術創作，師生與藝術家一同在玻璃、牆面及展示區自由揮灑。

藉由手作、繪畫、互動，帶領學生以藝術釋放壓力、用創作表達自我，並且在互動中重新連結彼此。這樣的創作方式讓學生們能以更自由的方式表達心情，也讓原本緊繃的課堂瞬間充滿笑聲與活力。

長庚科大學務長劉杏元十七日表示，「幸福力藝術共創計畫」不僅是一場藝術展覽，更是一次教育實踐。此課程引導學生學會表達情緒、釋放壓力，並在互動中重新連結自我與他人。未來，學校將持續推動全人教育與藝術融合的課程與活動，讓「微笑」成為長庚科大最具代表性的幸福符號。