長庚科大邀王永慶外孫女楊元寧演講 分享情緒調節與壓力管理經驗

長庚科技大學邀請台塑企業創辦人王永慶外孫女楊元寧，以一場心靈講座陪伴師生探索「如何在學業與生活間找到平衡」。圖：長庚科大提供

長庚科技大學於昨(26)日邀請台塑企業創辦人王永慶外孫女楊元寧，以一場心靈講座陪伴師生探索「如何在學業與生活間找到平衡」，吸引師生踴躍報名，會場座無虛席。楊元寧透過自身經驗分享情緒調節與壓力管理的實踐方式，鼓勵大家在成長過程中培養穩定而自在的內在力量。

台塑企業創辦人王永慶外孫女楊元寧透過自身經驗分享情緒調節與壓力管理的實踐方式，鼓勵大家在成長過程中培養穩定而自在的內在力量。圖：長庚科大提供

長庚科大提到，課程展開前，由校長范君瑜代表致詞。范君瑜指出，學校各科系皆以「以人為本」為核心精神，期盼學生在培養專業知識的同時，也能學會覺察與調節情緒，將壓力轉化為推動前行的力量。隨後，楊元寧透過多次互動式對話，帶領師生釋放壓力、掌握情緒節奏，並引導大家從思考中辨識自身被困住的信念。演講過程中，她不僅分享自我探索的方式，也示範多種實用的情緒釋放技巧。在她的帶動下，全場師生起身實際操作，讓壓力得以從身體逐步排出，現場氣氛輕鬆且充滿能量。課程尾聲，眾人紛紛給予高度肯定，表示身心感到舒暢，緊繃的情緒也獲得有效釋放。

長庚科大校長范君瑜(右)贈送紀念禮品表達致謝。 圖：長庚科大提供

長庚科大表示，壓力就像無所不在的影子，時常隱藏在生活的縫隙之中。面對日常的學習壓力與生活挑戰，學生往往難以從教科書中找到真正的解答，而情緒調適能力的缺乏，也可能在無形中影響身心健康與長遠發展。正如楊元寧在講座中提到，越早學會覺察與調節情緒，越能掌握面對壓力的主導權，使其不再成為負擔，而是推動人生前進的力量。

