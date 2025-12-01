長庚科大STEAM未來創域實驗室揭牌 塑造新世代跨領域人才

長庚科技大學於上周舉行「STEAM未來創域實驗室」啟動典禮，揭開跨域創新教育的新篇章。呼應教育部近年推動的STEAM教育理念，長庚科大結合醫護專業優勢與前瞻科技，將AI、感測器與數據分析應用於智慧健康照護場域，推出涵蓋自然科學至人文藝術的實作與研習課程，透過問題導向學習，啟發學生創意與實踐能力，塑造新世代健康照護人才。

長庚科大長期以「智慧健康照護」為辦學特色，將醫護專業、科技與人文素養深度結合。圖：長庚科大提供

長庚科大校長范君瑜以「科技前進，但人永遠是核心」作為開場引言，強調科技的目的從來不是取代，而是支持人類專業、提升照護品質。典禮中，室內無人機燈光與舞動表演率先登場，在光影交錯的律動中，象徵STEAM教育無限延展的可能。長庚科大長期以「智慧健康照護」為辦學特色，將醫護專業、科技與人文素養深度結合，STEAM未來創域實驗室的成立，為教學創新與學生跨域實作提供寬廣場域，也奠定學校成為智慧健康照護教育的重要基地。

長庚科大教學資源中心主任余怡珍表示，實驗室將整合跨系合作、AI實作、通識課程與自主學習，鼓勵學生打破科系界線，以興趣探索多元領域，從人文、永續、科技到國際醫療文化與跨國職涯技能，培養跨域思維與實作能力。在多元資源串聯下，長庚科大將持續深化產學合作與國際鏈結，推動前瞻創新計畫，打造智慧健康、技職創新與跨領域教育的完整生態。

