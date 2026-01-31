長庚與土城醫院攜手韓國漢陽大學醫院 簽署合作備忘錄





林口長庚紀念醫院、新北市立土城醫院（委託長庚醫療財團法人興建經營）與韓國漢陽大學醫院(Hanyang University Medical Center），1月30日正式簽署國際學術合作備忘錄（MOU），三方共同建立具制度化與長期性的跨院、跨國研究合作機制，聚焦神經科學、神經退化性疾病、腦影像分析及人工智慧輔助診斷等前瞻研究領域，深化基礎研究與臨床轉譯的國際整合，開啟臺、韓神經醫學研究合作新里程。

林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，林口長庚長期深耕神經科學、轉譯醫學及臨床試驗研究，並具備完善的研究基礎建設與跨專科整合量能，此次與國際研究型大學建立穩定且深度的合作關係，不僅有助於提升研究品質與國際學術影響力，更能加速創新研究成果轉化為臨床應用，實質回饋病人照護品質，落實學術研究服務臨床與社會的核心價值。

林口長庚與土城醫院攜手韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄（左起為漢陽大學醫院Hee-Jin Kim主任、土城醫院賴旗俊院長、林口長庚邱政洵副院長）（林口長庚醫院提供）

新北市立土城醫院院長賴旗俊指出，此次建立三方國際研究夥伴關係，將有效整合臨床實務經驗、先進腦影像科技與人工智慧研究能量，並促進研究人才的跨國培育與雙向交流，為神經退化性疾病之早期診斷與精準治療奠定重要且長遠的學術基礎。

土城醫院醫學研究部暨神經內科主任徐榮隆進一步說明，本次合作備忘錄簽署期程為五年，合作內容涵蓋三大面向：（一）學術研究合作，包括跨國神經退化性疾病研究、神經影像與人工智慧輔助診斷研究，以及轉譯醫學與臨床試驗合作；（二）研究工作互相協助，推動學術成果共同發表、研究人員培育與雙向交流；（三）建立長期穩定之國際研究合作平台，促進跨院、跨國研究整合與資源共享。

韓國漢陽大學醫院院長HYEONG JOONG YI表示，漢陽大學醫院發展臨床醫療、研究與教育，長期深耕神經科學、生醫工程、人工智慧醫療、腦影像分析及神經退化性疾病研究等領域，在基礎研究與臨床轉譯方面皆具豐碩成果，並於亞洲及國際學術界享有高度能見度。此次與新北市立土城醫院及林口長庚紀念醫院展開合作，其研究發展方向與雙方近年積極布局之神經退化性疾病研究、智慧影像應用及AI醫療策略高度契合，期盼透過制度化合作，共同拓展國際研究版圖。

透過本次合作備忘錄之簽署，三方將結合臨床照護優勢與國際頂尖研究量能，共同深化神經科學研究創新，提升高品質學術成果產出與國際影響力，並持續推動研究成果向臨床應用轉譯，為神經疾病患者帶來更精準且前瞻的醫療照護，展現臺灣醫療體系積極鏈結國際學術社群的實力與決心。

林口長庚醫院邱政洵副院長、林口醫學研究發展部裴育晟副主任等多位主管均出席共同參與會議，期望結合彼此在基礎研究與臨床應用方面的優勢，共同邁向頂尖卓越的醫學研究機構。

