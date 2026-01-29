長庚與嬌生製藥在癌症、免疫行臨床合作

長庚醫院與嬌生創新製藥簽署合作備忘錄，以癌症與免疫兩大領域為優先，共同優化進行臨床試驗。（長庚醫院提供）

記者傅希堯／台北報導

長庚醫院與嬌生創新製藥簽署合作備忘錄(MOU)，以深化在臨床試驗與研究領域的策略夥伴關係，以癌症與免疫兩大領域為優先，打造更具效率與國際競爭力的臨床研究合作模式。

該項備忘錄是1月28日在林口長庚醫院簽署，長庚決策委員會主任委員程文俊指出，長庚醫療體系每年診斷出的新癌症病例約占全台18%，是台灣地區癌症治療重鎮，如此龐大的臨床數據與經驗，不僅是長庚醫療團隊更是台灣醫療產業珍貴的資產，而長庚不能只做醫療服務的提供者，也要做創新治療的開拓者。

程文俊進一步指出，與國際藥廠的前瞻性臨床試驗合作，讓台灣病患在第一時間接觸到全球最先進的治療方案，這不僅是為病患爭取生機，更能透過高規格的國際合作，讓台灣成為國際醫藥研發不可或缺的關鍵樞紐。

嬌生創新製藥台灣總經理Jayashri Kulkarni表示，與長庚合作雙方對於解決病患未被滿足的需求，有著共同的迫切感與使命感，希望打破國界限制，讓台灣的頂尖醫療團隊能更早參與全球前瞻性新藥研發，也希望透過本次合作，具體呼應並協助落實健康台灣強化醫藥供應韌性、提升新藥可近性的政策願景。

林口長庚副院長林永昌指出，臨床試驗就是速度與品質的競爭，依據合作備忘錄，雙方將致力於優化臨床試驗啟動、收案流程及資源調配的效率，而目標很明確，就是要讓長庚成為嬌生在亞太區、甚至全球最先啟動收案的醫院，展現出優於全球的收案效率與數據品質，則國際藥廠自然會將最重要的資源優先投注在台灣，受惠的將是所有台灣民眾。