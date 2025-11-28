長庚資管系畢展AI應用多元 「照妖鏡」奪全國資訊競賽第一





長庚大學資訊管理學系28日舉辦第25屆畢業專題成果展，今年以「Code the Future」為主題，展現學生對未來數位世界的創新想像與技術實力。其中「照妖鏡」團隊因應生成式AI與偽造影像技術的興起，打造出具自動化驗證與高可信度的影像取證及溯源平台，已在全國競賽奪下第一名的佳績，優異表現深獲師長肯定。

廖耕億系主任表示，同學們經過一整年的努力，相互激發創意，並齊心協力共同解決各種難題，畢展就如同是學生成長茁壯的「成年禮」。這次共有23組團隊在「醫療健康」、「照護科技」、「智慧生活」、「創新科技」四個實作主題與論文組中展現成果，作品除了呼應科技智慧化的趨勢，順應產業數位轉型，也針對潛在問題提出解方，已有3組團隊在2025年「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」中獲得佳績。

長庚大學資管系畢展，展現AI的多元應用

在這當中，潘惠琪、林宸宇、翁敏漢、鄭宗旻、吳柏翰及陳塏宜同學在陳宜惠老師與蘇家榮老師指導下，以「照妖鏡」專題獲得「資訊應用組一」第一名。團隊表示，有感於深偽技術氾濫所帶來的危害，人工比對的方式成本又高且易誤判，難以應付大量影像的驗證需求，因此希望以AI技術來防偽。學生們在此專題展現出獨立思考與解決問題的能力，獲得指導老師讚許，並期勉大家未來在學習或職涯上能繼續保持這份熱忱與衝勁。

「照妖鏡」採用的方式為透過深度學習技術將原圖特徵嵌入原圖，以互補的技術路徑，建立可自動化驗證與整合溯源、定位、深偽偵測及數位簽章的多媒體取證平台，圖像一旦遭受竄改，就能偵測並定位出被竄改區域並將其還原。此技術可協助企業、媒體及一般使用者快速判斷影像真偽，支援資安防護、品牌保護、司法鑑識、雲端治理等應用。

長庚大學資管系第25屆畢展，學生團隊展現多元創意與應用實力

另外一組是由萬書言老師指導鄭伊婷、曾宇婕、徐雨凡與黃淑琳同學，以「NoBar 無聲‧有聲‧無礙─溝通輔助系統」獲得「產業創新AI組」及「資訊應用組四」雙佳作的肯定。團隊以人工智慧與多模態整合技術，結合語音、文字與影像，打造跨越感官差異的溝通平台，協助聽覺、視覺或口語障礙者能自信地與外界溝通，避免因傳達不清而造成誤解或資訊落差等問題。

長庚大學資管系第25屆畢展，學生團隊展現多元創意與應用實力

而獲得「產學合作組一」佳作的「A愛邀保險平台」，是廖耕億主任指導侯家楹、翁俐婷、吳孟珊、梅舒涵、黃葳森與李昀蓁同學的作品。團隊為保險業提出創新服務，突破現有醫療合作的局限，將智慧醫療模型、風險管理及保單商品化緊密連結。可直接支持智慧醫療創新、保險商品競爭力及醫院品牌策略目標，提供可落地且可持續的AI醫療風險管理解決方案。

長庚大學資管系第25屆畢展，學生團隊展現多元創意與應用實力

資管系表示，在師長的指導與鼓勵下，同學們的專題作品不僅展現校內四年所學的專業素養，更融入創業與創新的精神，以及青年世代對社會問題的關注與解決熱忱。透過團隊合作，學生們揉合技術與創意，將想法轉化為可落地的解決方案，對未來投身產業奠定紮實基礎，為職涯做好最充分的準備。

