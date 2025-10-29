長庚賴瓊慧當選MWIA副理事長
記者傅希堯∕台北報導
林口長庚婦科醫師賴瓊慧獲選國際女醫師協會(MWIA)榮任副理事長(VP)暨亞太地區主席，長庚指出，賴瓊慧的當選不僅是國際對其專業與領導力的肯定，更展現長庚醫院在全球醫學舞台的深厚實力。
長庚醫院表示，本屆MWIA世界大會於10月中旬在埃及開羅舉行，台灣女醫師協會(TMWA)代表團共有12位出席，當選MWIA VP暨亞太地區主席的賴瓊慧是林口長庚和長庚大學醫學院的教授，她的研究橫跨子宮頸癌篩檢、人類乳突病毒(HPV)分子流行病學、卵巢癌與子宮內膜癌治療策略、癌症預後分析與精準醫學臨床應用，並與跨領域團隊共同推動婦科癌症分子影像技術，改變了癌症治療的評估模式。
長庚指出，賴瓊慧曾榮獲2007年及2010年之國家科學委員會傑出研究獎、2018年台灣衛生福利專業獎章、2019年台灣醫師公會全國聯合會醫療典範獎、2020年國家新創獎、2025年國科會傑出特約研究員獎，是兼具臨床、學術與國際領導力的傑出女醫師。
其他人也在看
林口長庚賴瓊慧榮任國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席 讓世界看見台灣
在全球醫界女性力量崛起的時代，台灣再度傳來振奮人心的消息。林口長庚紀念醫院婦癌權威賴瓊慧教授，於第33屆國際女醫師協會(MWIA)世界大會中，榮任副理事長(VP)暨亞太地區主席，成為全球矚目的台灣之光。她的當選不僅是國際對其專業與領導力的肯定，更展現長庚醫院在全球醫學舞台的深厚實力。桃園電子報 ・ 15 小時前
你的腸道比你知道的更厲害 從癌症到免疫精準醫療就靠它
好醫師新聞網記者邱秉維／桃園報導 圖：林口長庚微菌治療中心李柏賢主任／長庚醫院提供 全球研究顯示，人體腸道菌相失衡與腸道疾病、代謝異常、免疫失調甚至神經疾病皆有關聯。長庚醫院在國科好醫師新聞網 ・ 1 天前
男童腳腫如「麵龜」 確診川崎病急救康復
[NOWnews今日新聞]台中一名2歲男童「和和」連日發燒不退，母親驚覺他手腳腫脹如「麵龜」、雙眼充血、嘴唇乾裂發紅，情緒焦躁異常，緊急就醫後竟確診為有猝死風險的急症「川崎病」。所幸醫師即時診斷並給予...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄長庚中醫長照計畫榮獲TSAA永續獎 讓醫療更永續、照護更有溫度
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄長庚紀念醫院中醫部以創新行動實踐永續醫療，推動「溫暖銜接：中醫長照」專案，成功台灣好報 ・ 14 小時前
2歲童燒不停 血輪眼、手腳「腫得像麵龜」 原來是川崎症惹的禍
兩歲男童「和和」連續多日反覆發燒，母親發現他的手腳「腫得像麵龜」、雙眼佈滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉，讓媽媽放下心中大石。亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，病童到院後立刻安排抽血，結果顯示發炎指數明顯上升，白血球、肝指數偏高，且有輕度貧血症狀，進一步做心臟超音波時，發現冠狀動脈有週邊白亮及末段無漸縮(lose of tapering)徵兆，確認是川崎病，於是立即給予靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）與阿斯匹靈治療，兩天後順利退燒，精神也漸漸恢復。邱俊諫指出，「川崎病」（Kawasaki Disease）是一種侵犯兒童全身性血管的血管炎，尤其特別容易傷及供應心臟血液的冠狀動脈，1967年時由日本醫師川崎富作首次提出，在當時的川崎富作僅是一位開業醫師，他憑藉臨床觀察歸納，發現這個疾病，至今此病仍是亞洲兒童最常見的後天性心臟疾病之一，根據國內統計，每年/每十萬名兒童中約有 83人患病，其中冬季與初春為好發季節。但邱俊諫也強調，目前致病台灣好新聞 ・ 1 天前
輝達GTC首移師華府 黃仁勳讚與台積電.鴻海合作成果
財經中心／台北報導AI晶片巨頭輝達GTC大會，被視為AI產業的超級盃，美國時間28號，首度移師華府。執行長黃仁勳透露，原本是考量川普人在華府，但川普在亞洲出訪，改成赴南韓合體。演講上，黃仁勳談到與台積電和鴻海的合作成果，還宣布投資10億美元、入股Nokia，共同開發6G基地台系統。輝達首度移師美國華府，舉行GTC大會，開頭影片就強調美國創新實力，大家也意外發現，蘋果手機上，出現台灣之光王建民的新聞畫面。輝達展現企圖心，呼應美國AI國家級戰略。輝達執行長黃仁勳：「能源部與輝達合作，打造7台新的AI超級電腦，提升美國的科學實力。」他宣布多項合作案，最受矚目的是以10億美元、約300億台幣，入股Nokia，取得2.9%股權，共同開發6G基地台系統NVIDIA ARC，要幫美國奪回電信技術主導權。黃仁勳：「我們基於這項全新技術，讓美國成為接下來6G革命的中心。」輝達首度移師華府舉辦GTC。（圖／輝達）他多次提及台廠，直接在台上cue鴻海董事長劉揚偉，雙方在德州打造全自動化機器人工廠，大讚對方是出色的合作夥伴，劉揚偉：「我們正在美國興建工廠，包含在俄亥俄州、德州、威斯康辛州和加州。」黃仁勳：「我們又在美國生產製造了。川普總統第一件請我做的，就是把製造業帶回美國，九個月後，Blackwell正在亞利桑那州量產。」日前黃仁勳赴台積電亞利桑那廠，慶祝Blackwell晶片在美國量產，演講中再次呼應製造業回流美國政策，他也透露，原本選在華府，就是要與總統相見。鴻海董事長劉揚偉的美足公仔擺在黃仁勳旁邊。（圖／民視新聞）黃仁勳：「川普總統原本會在華府，所以我們在華府舉辦GTC，2天前總統說，『黃仁勳，你今天可以到南韓嗎？』他將在一天內見到我，我們會過去。」美國總統川普：「黃仁勳是一個不得了的人，他可能有在現場。半導體製造業正快速回流美國，輝達和台積電剛剛生產出最先進的Blackwell晶片，是100%美國製造。」川普在南韓APEC大讚黃仁勳，更兩度提及台積電。川普和AI教父加持下，輝達股價漲近5%，收201美元，合作夥伴台積電收1505元，鴻海大漲4%，收在260元，雙雙創高。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：輝達GTC首移師華府 黃仁勳讚與台積電.鴻海合作成果 更多民視新聞報導輝達GTC大會 黃仁勳未明確回應台灣總部選址何處輝達將攜手美國能源部 在美打造7座AI超級電腦川普APEC企業領袖峰會開講 呼喊黃仁勳：在現場嗎？民視財經網影音 ・ 8 小時前
24國6百位專家齊聚台北 「亞太腫瘤消融年會」 史上規模最大
為期4天的亞太腫瘤消融年會」(Asia Conference on Tumor Ablation, ACTA) ，昨日（27日）在台北圓山飯店盛大閉幕。本次大會被譽為「亞洲史上規模最大的腫瘤微創治療國際大會」，由台大醫院教授黃凱文擔任主席，匯集來自全球24個國家、超過600位的頂尖醫學專家與學者，聚焦腫瘤消融技術的最新突破，再次向世界展現台灣在精準微創醫療領域的領導地位。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
紅斑性狼瘡好發女性 出現這警訊應立刻就醫
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：大林慈濟醫院賴寧生院長是國內免疫治療權威／大林慈濟醫院提供 繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜，也被證實長期受紅斑性狼瘡困擾，於日前過世；花好醫師新聞網 ・ 7 小時前
台灣人一半過重，越南人卻不容易胖！醫曝「4關鍵習慣」：減重不是要節食
越南被譽為「亞洲最瘦國家」之一，原因在於當地人習慣享用原型食物，也鮮少飲用甜飲與攝取加工食品，再加上飯湯比例均勻、份量剛好，因此大部分越南人的身材都相當苗條。不過，肥胖專科醫師安欣瑜表示，越南近幾年來卻成為東南亞肥胖上升最快國家之一，為此也分析箇中原因：「減重並不只是要求節食，而是要『吃得像越南人』。」鏡報 ・ 1 天前
腳部水泡反覆發作是汗皰疹？台大醫：用錯藥沒完沒了 1工具是診斷關鍵
夏天一到腳底就冒出發癢的水泡，怎麼擦藥都沒用，但冬天就自動變好，是汗皰疹嗎？台大醫院皮膚科醫師烏惟新提醒，這類反覆發作、尤其只發生在單側，很可能是黴菌感染「水泡性足癬」，它常誤認為汗皰疹，導致治療無效健康2.0 ・ 22 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 22 小時前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
80歲男虛弱需人攙扶「自認最後一次回診了」醫囑每天吃5顆水煮蛋竟不藥而癒
80多歲老人常覺虛弱無力，走路一定要有人攙扶，還跟醫師說「這次應該是我最後一次來回診了」，醫師只給他一個處方箋：「每天吃5個蛋」，沒想到兩個月後回診，他不但行走完全不用人攙扶，而且體力恢復、元氣十足！健康2.0 ・ 1 天前
她不愛吃甜食卻30歲就得糖尿病？醫師揭驚人真相：「這些東西」比糖更可怕！
原來她中午習慣吃勾芡便當，晚上則是白粥或炒米粉快速解決，加上缺乏運動、長期作息忙碌，導致內臟脂肪累積與胰島素阻抗。醫師指出，真正讓血糖升高的，不是糖果甜點，而是這些「不甜、吸收又快」的主食：白飯、白粥、吐司、米粉、糯米、勾芡湯等，這些高GI食物進入體內後，...styletc ・ 1 天前
44歲女摘完子宮漏尿！崩潰曝「胃和膀胱掉下來」 婦科醫搖頭揭真相
婦科醫師謝筱芸在臉書粉專表示，原PO漏尿的真正原因是「骨盆底肌肉鬆弛」，不管有沒有子宮都可能發生，例如懷孕、生產、肥胖、長期便秘或咳嗽都可能引起，有些人反而因為肌瘤壓迫膀胱，手術後排尿更順。另外，很多人以為穿「束腹帶」能防漏尿，事實上那會增加腹壓、反而讓漏...CTWANT ・ 1 天前
2年看診20次↑！自行篩檢竟已腸癌第3期 她崩潰：醫生說太年輕不會罹癌
現年23歲女子罹患大腸癌，且癌細胞已擴散至淋巴結進入第3期，女子崩潰喊「我感覺自己快要瘋了」，因為在醫師診斷癌症之前，她已就醫、身體檢查至少20次，醫師還向她表示「太年輕」，可能是喝太多酒、痔瘡、腸易激症候群或月經問題造成不適，不太可能罹患可能致命的疾病。鏡報 ・ 20 小時前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 10 小時前