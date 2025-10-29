長庚賴瓊慧當選MWIA副理事長

林口長庚醫院醫師賴瓊慧(左5)獲選為國際女醫師協會(MWIA)副理事長暨亞太地區主席後與MWIA理事會合影。（長庚醫院提供）

記者傅希堯∕台北報導

林口長庚婦科醫師賴瓊慧獲選國際女醫師協會(MWIA)榮任副理事長(VP)暨亞太地區主席，長庚指出，賴瓊慧的當選不僅是國際對其專業與領導力的肯定，更展現長庚醫院在全球醫學舞台的深厚實力。

長庚醫院表示，本屆MWIA世界大會於10月中旬在埃及開羅舉行，台灣女醫師協會(TMWA)代表團共有12位出席，當選MWIA VP暨亞太地區主席的賴瓊慧是林口長庚和長庚大學醫學院的教授，她的研究橫跨子宮頸癌篩檢、人類乳突病毒(HPV)分子流行病學、卵巢癌與子宮內膜癌治療策略、癌症預後分析與精準醫學臨床應用，並與跨領域團隊共同推動婦科癌症分子影像技術，改變了癌症治療的評估模式。

長庚指出，賴瓊慧曾榮獲2007年及2010年之國家科學委員會傑出研究獎、2018年台灣衛生福利專業獎章、2019年台灣醫師公會全國聯合會醫療典範獎、2020年國家新創獎、2025年國科會傑出特約研究員獎，是兼具臨床、學術與國際領導力的傑出女醫師。