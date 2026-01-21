長庚達文西手術助乳癌患者保外觀 成果美醫驚艷

（中央社記者曾以寧台北21日電）42歲陳小姐旅居美國期間被診斷出右側第二期乳癌，她選擇回台接受有隱藏傷口、減少術中出血等優點的「乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術」，手術成果連美國醫師都被驚豔。

旅居美國的42歲陳小姐，在美國被診斷為右側第二期乳癌，須接受全乳切除，驚嚇難過之際，得知有親友曾罹患乳癌，在台灣長庚醫院接受達文西手術後復原良好，於是返台就診。幸其乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術，並透過矽膠義乳進行切除乳房後重建。

陳小姐返美接受後續治療時，美國主治醫師對於台灣能同時達到癌症切除標準並保留良好乳房外觀感到驚艷。陳小姐接受化療和放射線治療後，目前也接受口服荷爾蒙治療和最新實證的標靶治療，並定期追蹤。

根據國民健康署2022年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率高達每10萬人口92人，持續蟬聯女性癌症首位。林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶今天在治療成果發表記者會上表示，女性過去害怕乳癌治療，就是因在意影響生活品質與身體形象創傷，如今因手術科技進步獲得解決。

郭玟伶說明，長庚醫療體系自2022年起率先啟動「達文西單臂手術系統」臨床試驗，累積多科臨床手術案例，「乳頭保留式乳房全切除手術」就是核心研究術式之一；並隨試驗成果成熟，林口長庚於2025年5月成為全國少數正式引進SP系統的醫院。

郭玟伶指出，此術式僅需單一3至5公分直式切口，且傷口位置在胸壁側面手臂放下時可隱藏處，即可以單臂達文西克服胸廓與乳房弧度，且可改善傳統或內視鏡手術容易產生死角的問題，完整保留乳房與乳頭皮膚，再輔以乳房重建達到外型恢復且正面無疤痕的效果，有隱藏傷口、減少術中出血等優點。

郭玟伶指出，長庚乳房達文西團隊，自2018年迄今已完成300多例乳房達文西手術，自2021年取得SP執刀醫師資格後，於2022年執行臨床試驗至今已累積執行超過50例SP單臂達文西乳房切除，且手術切緣癌細胞陽性率僅2%，乳頭保留式全切下的乳頭復發率僅1.2%。（編輯：李亨山）1150121