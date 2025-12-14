長庚醫放映公益電影 家扶親子輕鬆看

基隆長庚醫院在昨（14）日一起舉辦了公益電影活動，邀請家扶中心孩子和家長一起進電影院看電影、放鬆心情。基隆市警察局刑事警察大隊也到場向青少年和家長宣導最新的防詐騙資訊。

警方針對幾種常見詐騙類型，包括「假投資」、「假網購」、「解除分期付款」和「假愛情交友」等，仔細解說詐騙手法、話術及如何辨識詐騙電話、假網路拍賣及遊戲點數等詐騙訊息，並以有獎徵答方式，贈送精美宣導品與現場民眾互動提問，加深民眾印象，現場反應熱烈。

另外，警方也提到年底旅遊旺季將至，不少人會刷卡買機票、訂房或購物，這時更容易收到假冒成「消費確認」的釣魚簡訊。警方提醒，收到簡訊一定要再三確認交易金額、用途、幣別是否正確，避免被騙點進假連結。在網路購物方面，警方也再次呼籲大家要選擇可信的賣家，不要因為便宜就與賣家私下交易，否則很可能掉入假網拍陷阱。