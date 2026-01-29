長庚醫療體系與嬌生簽署合作備忘錄 聚焦「癌症」與「免疫」領域擴大合作

庚醫療財團法人程文俊主任委員（左）、嬌生創新製藥台灣市場總經理Jayashri Kulkarni（右）雙方宣告將深化長庚醫院和嬌生創新製藥在臨床試驗與研究領域的策略夥伴關係。（圖片來源／長庚醫院提供）

為強化台灣臨床研究能量，提升新藥研發與患者可近性，長庚醫院及嬌生創新製藥於1月28日上午，在林口長庚紀念醫院正式簽署合作備忘錄(MOU)，由長庚決策委員會主任委員程文俊、林口長庚紀念醫院副院長林永昌，及嬌生創新製藥副總裁暨北亞區總經理Christian Rodseth、台灣市場總經理 Jayashri Kulkarni共同出席見證 。雙方宣示將深化在臨床試驗與研究領域的策略夥伴關係，並以「癌症」與「免疫」兩大領域為優先推動方向 ，攜手打造更具效率與國際競爭力的臨床研究合作模式。

結合全台18%癌症收案優勢，成為國際醫藥研發關鍵樞紐

長庚醫院決策委員會主任委員程文俊指出，長庚醫療體系每年診斷出的新癌症病例約佔全台18％，是國內癌症治療重鎮。這龐大的臨床數據與經驗，不僅是長庚醫療團隊更是台灣醫療產業珍貴的資產。

「我們不能只做醫療服務的提供者，更要做創新治療的開拓者。」程文俊主委表示，此次與嬌生的MOU簽署是透過與國際藥廠的前瞻性臨床試驗合作，讓台灣病患在第一時間接觸到全球最先進的治療方案，這不僅是為病患爭取生機，更能透過高規格的國際合作，讓台灣成為國際醫藥研發不可或缺的關鍵樞紐。

嬌生公司引領醫藥發展，其以嚴謹的科學與堅定的同理心研發帶來轉辦的創新藥物，為病患帶來深遠影響。「我們在癌症領域超過30年、免疫領域超過25年來，持續提供變革創新，我們將持續改變健康的未來，」嬌生創新製藥北亞區資深副總裁暨總經理 Christian Rodseth 表示。

強強聯手 以「台灣速度」解決全球未被滿足的醫療需求

「是全球各地病患的經驗啟發、並激勵我們以科學為基礎的創新，」Rodseth 補充道，「我們可以看見台灣擁有世界級的醫療體系與高品質的臨床數據，加上令人驚豔的執行效率與專業深度，在在展現了亞洲醫療科學中心之實力。」

針對此次合作，嬌生創新製藥台灣總經理Jayashri Kulkarni表示，「長庚專業團隊深耕台灣已久，始終不斷拓充之臨床量能，是患者一大福音；更重要的是，雙方對於『解決病患未被滿足的需求』有著共同的迫切感與使命感。」Jayashri Kulkarni總經理強調，我們希望打破國界限制，讓台灣的頂尖醫療團隊能更早參與全球前瞻性新藥研發，「這是嬌生公司對台灣病患的承諾的實踐，也希望透過本次合作，具體呼應並協助落實政府打造「健康台灣」中強化醫藥供應韌性、提升新藥可近性的政策願景。

優化啟動流程 打造「首發」競爭力

長庚醫療體系臨床試驗中心總召集人暨林口長庚副院長林永昌進一步說明，臨床試驗的競爭就是「速度」與「品質」的競爭。依據合作備忘錄，雙方將致力於優化臨床試驗啟動、收案流程及資源調配的效率 。

林永昌表示，「我們的目標很明確，就是要讓長庚成為嬌生在亞太區、甚至全球最先啟動收案的醫院。」 他強調，當長庚能展現出優於全球的收案效率與數據品質時，國際藥廠自然會將最重要的資源優先投注在台灣，這將形成一個正向循環，最終受惠的將是所有台灣民眾，十分期待。

本次合作將聚焦於癌症與免疫疾病領域，雙方同意建立定期的高層對話機制與學術交流平台，並將逐步推動能力建構與資料合作的策略性框架。透過嬌生的全球研發網絡與長庚的在地臨床實力，雙方將攜手為台灣醫療研究的永續發展注入強勁動能。

