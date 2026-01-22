長庚醫療體系蟬聯AAHRPP認證

AAHRPP是全球權威的人體研究倫理評鑑體系，重視研究過程中對受試者權益與安全的全程保障。長庚醫療體系自二○一七年起導入該認證制度後，即將研究倫理、法規遵循與受試者保護，系統性納入組織治理架構中，歷經多次制度盤點與實務精進，於二○二五年十二月再度通過AAHRPP Full Reaccreditation，展現穩定且可持續精的治理制度，與國際標準全面接軌。

長庚醫院指出，長庚醫療體系人體試驗倫理委員會自一九八六年成立，肩負人體研究倫理審查與受試者權益保障的核心任務，隨著臨床研究型態日益多元、跨國合作與新興科技快速發展，亦持續調整治理架構與審查實務，逐步由早期的倫理審查委員會，發展為涵蓋人體研究的「受試者保護計畫（HRPP）」，持續透過制度化管理與跨院區整合，確保各院區在審查標準與執行原則上維持高度一致性與可追溯性。

在多次認證歷程中，長庚醫療體系依循AAHRPP評鑑標準，強化IRB審查獨立性、權責分工與教育訓練，並整合全台八個研究機構，建立跨院區共通政策與標準流程，讓受試者保護不僅止於立案前之審查把關，更延伸至研究執行、變更管理、持續審查與結案追蹤，是國內唯有能於多院區、大規模體系中穩定運作且可追溯之整合型治理體系。

AAHRPP委員在實地訪查中，特別肯定長庚HRPP結合電子化系統與專業行政分工，於研究初期即清楚界定研究屬性、適用法規與審查層級，在維持審查獨立性的同時，協助研究團隊提升送審品質與遵循度。此外，並高度評價在研究藥品與資材管理上設計嚴謹的多重查核與授權機制，有效降低風險，實質確保受試者安全。

長庚醫院強調，AAHRPP不僅是國際認證，更是一套持續自我檢視與精進人體研究倫理的治理方法。