長庚醫療4年砸5.9億節能 年減碳1.3萬噸奪節能標竿金獎

值班人員利用DCS中央監控系統與 BI能源分析平台，系統每15分鐘更新一次全院能耗數據，即時監測主機、泵浦、照明與空調負載狀況，實現能源即時化管理。（高雄長庚醫院提供／紀爰高雄傳真）

長庚醫療體系高雄長庚醫院榮獲114年經濟部節能標竿獎金獎，由潘延健總執行長（右）代表領獎，左為經濟部長龔明鑫（左）。（高雄長庚醫院提供／紀爰高雄傳真）

長庚醫療體系民國115年由高雄長庚紀念醫院代表參加經濟部「節能標竿獎」競賽，再度以卓越的節能創新成果榮獲「節能標竿金獎」，展現醫療機構推動智慧節能與永續發展的領先實力。近年5度參賽累計奪下四金一銀佳績，成為國內醫療體系中表現最為亮眼的節能典範。

總執行長潘延健表示，長庚醫療體系長期秉持創辦人王永慶先生「資源有限，浪費就是最大的成本」的經營理念，將節能減碳視為醫療責任的重要延伸。董事長王瑞慧更親自提出「加大風量、節省空調用電」的構想，期望在提升醫療空間舒適度的同時，達成更高效的節能成果。

儲冰主機以夜間製冰、白天供冷，移轉尖峰用電，降低契約容量與用電成本，兼顧節能與醫療穩定。（高雄長庚醫院提供／紀爰高雄傳真）

潘延健進一步指出，近4年來長庚醫療體系已完成171項節能改善案，總投資金額達5.9億元，年減碳量超過1.3萬噸。主要作法包括全面推動小型送風機直流化、導入智慧能源管理系統、抑制尖峰用電、採用高效能變頻空調主機、冰水系統改為1次變流量設計、汰換IE3高效能馬達，以及空調儲冰系統轉移尖峰用電等多元節能策略。

在永續發展策略上，長庚醫療體系積極響應政府「2050淨零排放」政策，採分階段、系統化推動節能減碳。體系自2007年即前瞻啟動自行能源盤查，並已完成土城、鳳山、林口及高雄等多院區能源盤查，通過ISO 14064-1溫室氣體國際認證，盤查範圍與推動規模皆居國內醫療機構之首。

其餘院區亦依計畫持續推進，並同步導入AI與智慧化技術，優化中央監控系統，提升設備運轉效能與能源管理精準度。

長庚醫療體系榮獲114年經濟部節能標竿獎金獎，由潘延健總執行長（左3）、羅吉均執行長（右2）、歐國松處長（左2）等人代表領獎。（高雄長庚醫院提供／紀爰高雄傳真）

未來長庚醫療體系將持續評估再生能源導入時機，逐步提升綠能使用比例，推動醫療與綠能共榮；同時，由行政中心至各院區全面成立「永續發展委員會」，整合環境永續、社會共融與醫院治理三大面向，建構完善的永續治理架構，朝向低碳、智慧、具韌性的永續醫療體系穩健邁進。

