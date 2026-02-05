長庚醫院春節醫療整備 專案小組守護健康

〔記者羅碧／台北報導〕今年農曆春節假期自2月14日至2月22日，長達9天，連假期間就醫需求與急重症風險同步升高。為讓民眾安心過年，長庚醫院醫療體系各院區已成立「春節醫療專案小組」，提前整備醫療量能，並規劃4大因應對策，建立完善的急診分流與應變網絡，確保春節期間醫療服務穩定不中斷。

長庚醫院指出，長庚醫療體系院區遍及基隆、台北、新北、桃園、台中、雲林、嘉義及高雄等地，每年服務約969萬門診人次、56萬急診人次及30萬住院人次。在春節期間仍有專責團隊每日監測急診就醫人數、急診等候住院人數及可收治病床數等重要醫療指標，即時掌握各院區醫療量能，並依急診實際狀況跨專科協調資源分配，彈性調度照護人力與住院病床；必要時啟動病床備援機制或跨科收治，以提早因應急重症就醫需求，避免醫療壅塞。

長庚醫院表示，所有院區也全力配合衛生主管機關整體醫療應變協調機制，與鄰近醫療院所建立共同照護支持網絡，一旦醫療量能吃緊，即可即時啟動跨院合作，確保民眾就醫權益不因連假而受影響。

為減輕急診負擔，2月17日(大年初一)至2月19日(大年初三)，長庚醫療體系院區將由內科、外科、耳鼻喉科及小兒科等專科醫師聯合開設「春節傳染病特別門診」，提供類流感、發燒、呼吸道症狀及腸胃炎等輕症病人就醫服務，讓有限的急診資源能專注於急重症照護。

長庚醫院也配合健保署「門診靜脈抗生素治療獎勵方案(OPAT)」政策，春節期間門診抗生素治療服務持續提供，病情穩定的病人可於門診完成治療，在家安心過年，減少非必要住院，並將病床資源留給真正需要的重症患者。

長庚醫院表示，春節期間各院區門診表、急診服務等相關資訊均已公布，民眾可至長庚醫院全球資訊網或下載「長庚e指通」APP查詢；體系各院區門診服務將自2月20日(大年初四)起陸續恢復。

院方也提醒，持有慢性病連續處方箋的民眾，若藥物將於春節期間用罄，建議於2月13日前提前回診領藥，確保用藥不中斷；連假期間如為輕症，亦可多加利用鄰近「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」就醫，便利就醫並節省候診時間。

