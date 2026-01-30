長庚醫院發年終了！5.2月本薪加2萬元紅包 條件優於去年原因曝光

即時中心／高睿鴻報導

農曆年即將進入尾聲，全台勞工無不引頸期盼，年前都能拿到「年終大紅包」好過年，近期也傳出，各醫療院所陸續公佈年終獎金，辛勞的醫護人員們能否獲得適當報酬，外界都在看。據悉，在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，今（30）天也宣布2025年度年終獎金，將核發5.2個月本薪、另加發台幣2萬元紅包，年終獎金總額共計發出52.4億；並且，獎金也在今天準時入帳。

「打工人」最怕的事情，就是遇到小氣的雇主，特別是每到年底、頒發年終獎金時，總是幾家歡喜幾家愁，若遇到吝嗇老闆，縱使辛苦一整年也未必收穫勞動果實。不過，長庚醫院今（2026）年頗有誠意，宣布給出5.2個月本薪、另加2萬元的紅包，當作年終獎金，相較於去年條件（4.7個月、外加1.5萬紅包），顯然有所增長。長庚表示，此舉是以實質肯定，全體同仁1年來戮力付出與專業貢獻；獎金也於今天入帳，讓2萬多名員工開心過好年。

長庚醫療財團法人主委程文俊表示，其實長庚醫院在2025年，仍面臨整體醫療環境嚴峻的挑戰；但在此艱困情勢下，幸賴全體同仁秉持專業精神，堅守崗位、通力合作，致力提升優質病人服務，努力達成經營目標。而董事長王瑞慧為肯定全體同仁的付出與貢獻、並放眼整體營運與醫院永續發展需求，核發此次年終獎金與紅包，以感謝同仁辛勞付出，期盼未來持續攜手精進，共同守護全民健康。

程文俊也說，醫院最重要的資產始終是人，因此，「提供具競爭力的薪酬與完善福利，是我們打造幸福職場的重要指標」。他續指，目前長庚醫療體系共有2萬5000名以上員工，都在各自崗位上，發揮專業與承擔重大責任；他相信，唯有建構穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

長庚醫院則說明，自2023年起，該院已連3年獲得「幸福企業」金獎肯定，並於2025台灣健康永續獎評選中，一舉奪下「永續綜合績效–最佳醫院典範獎」、「永續報告–醫院類白金獎」、「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」5項大獎。

承上述，長庚醫院表示，每項榮耀的背後，都是同仁長期專業投入、以及制度支持共同累積的成果。長庚醫院承諾，將持續以人為核心、深化幸福職場制度、凝聚團隊韌性、攜手打造兼具專業實力與人文關懷的醫療體系，實踐醫療機構對社會長期且穩定的責任。

同時，長庚也希望，能在醫療艱困、人力面臨挑戰的大環境，同仁都能繼續攜手努力，追求創新與卓越。

