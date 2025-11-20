長庚醫院發拔河運動公益專冊 築起健康防線

長庚醫院發拔河運動公益專冊 築起健康防線

長庚醫療財團法人今天（20日）舉辦《拔河運動員健康手冊》發表記者會，正式推出全臺首本以拔河運動為主題的健康公益專冊，並邀請榮獲世界運動會六連霸的景美女中拔河隊出席。該手冊由長庚跨領域醫療團隊合作完成，內容涵蓋運動防護、運動營養、運動禁藥與運動心理四大面向，提供拔河選手與教練最實用的健康照護指南，成為守護選手的堅實後盾。

陳昱瑞名譽主委表示，長庚醫療財團法人自2014年起贊助景美女中拔河隊，長期陪伴選手征戰國內外，發現許多基層拔河隊在運動防護與健康照護上，仍仰賴經驗與自我摸索，缺乏系統化的專業指引。因此《拔河運動員健康手冊》就是回應基層最迫切的需求，讓每支拔河隊教練與選手有依循、有工具，也有最專業的後盾。

廣告 廣告

蔡文鐘副院長也指出，不只治療傷害，更希望傷害不要發生。手冊從熱身、恢復、營養到用藥與心理，將醫療端的專業轉成運動現場能立即使用的語言與建議，讓防護真正走進訓練和比賽現場。長庚將免費提供《拔河運動員健康手冊》給全國拔河隊、教練、學校及運動相關單位，並同步開放電子版下載，讓運動防護資源不再受限於地域與資源差距，讓每位選手都能獲得專業照護。