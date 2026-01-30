長庚醫院砸52.4億發年終 每人5.2個月本薪、普發2萬紅包

長庚醫院今日宣布核發2025年年終獎金5.2個月，加發2萬元紅包。（圖／長庚醫院）

再半個月就要過年，各醫院年終福利陸續出爐，長庚醫院今日（30）宣布，2025年度年終獎金核發5.2個月本薪、加發2萬元紅包，發出年終總額逾52.4億元，肯定全體同仁一年來的付出與專業貢獻，並於今天入帳，讓2萬多名員工開心過好年。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，去年面臨整體醫療環境嚴峻挑戰，長庚醫院同仁秉持專業精神，堅守崗位、通力合作，致力提升優質病人服務。董事長王瑞慧為肯定全體同仁的付出與貢獻，核發此次年終獎金與紅包，以感謝同仁的辛勞付出。

廣告 廣告

程文俊指出，醫院最重要的資產始終是「人」，提供具競爭力的薪酬與完善福利，是打造幸福職場的重要指標。目前長庚醫療體系共有2萬5千名員工，在各自崗位上發揮專業與承擔重大責任，唯有建構穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

至於其他醫院，日前振興醫院院長魏崢低調證實，振興醫院2025年年終平均6個月、全院普發2萬元獎金，且年終平均6個月已是第3年發放，今年（2026）也將為全院人員加薪5％。

新光醫院年終獎金則與往年相近，約為3至3.75個月，今年起新增1億元為全體員工調薪，平均每人加薪3.5％；馬偕醫院則從1月起實施全面調薪3.5％，連續三年總調薪幅度達10.6％；北醫體系113、114年也分別實施4％、3％調薪措施。

另外，長庚醫院2023年起連續三年獲得「幸福企業」金獎肯定，並在2025台灣健康永續獎評選中，奪下「永續綜合績效－最佳醫院典範獎」、「永續報告－醫院類白金獎」、「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」五項大獎。

更多中時新聞網報導

NBA》確保健康回歸 約基奇放棄爭MVP

NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20

印度接連爆立百病毒 疾管署警戒要求通報