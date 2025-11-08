長庚醫院舉辦羅大佑音樂分享會 以音樂獻禮長庚50週年

羅大佑老師（左）捐贈黑膠唱片支持長庚醫療公益，由程文俊主委（右）代表接受。（長庚醫院提供）

長庚醫院將於明年迎來創院五十週年，在這段半世紀的歷程中，團隊以專業與愛心守護無數病患與家庭，並且長期在醫療公益付出與努力。值此重要時刻，知名音樂人羅大佑老師慷慨捐贈最新專輯《季春四望夜雨愁》黑膠唱片一千張，為長庚醫療團隊送上最暖心祝福，並以具體行動支持長庚醫療公益。

長庚醫院特別在七日中午舉辦音樂分享會，包括王瑞慧董事長、決策委員會陳昱瑞名譽主委、程文俊主委、陳建宗副主委、行政中心潘延健總執行長、許智超副總執行長、台北長庚黃集仁院長等人都親自出席，與醫院主管同仁一同分享這場結合音樂、醫療與公益的溫馨活動。

長庚醫院表示，二０二六年適逢長庚醫院邁入五十週年院慶的重要里程碑，素仰知名音樂人兼醫師背景的羅大佑老師卓越才華與深厚人文關懷，榮幸邀請羅大佑老師為本院創作全新院歌。

程文俊主委（右）回贈感謝狀給羅大佑老師（左）。（長庚醫院提供）

羅大佑老師以動人旋律與細膩歌詞刻劃著長庚自創院以來，始終堅持守護生命、不以營利為目的，以及取之於社會、用之於社會的宗旨。這首院歌將成為全院共同的精神象徵，記錄醫療團隊半世紀以來的努力與使命。二０二六年十二月的長庚醫院五十週年院慶活動上，羅大佑老師將親自獻唱這首歌，用音樂化作祝福，伴隨長庚醫院邁向下一個五十年。

音樂分享會吸引了超過六百位長庚同仁到場聆賞，座無虛席。羅大佑老師除了介紹這次黑膠唱片所收錄的單曲外，也在現場播放曲目，讓大家都同時沉浸在羅大佑老師的音樂世界裡。

左起：廖美南副總執行長、蘇輝成副總執行長、潘延健總執行長、黃集仁院長、陳建宗副主任委員、陳昱瑞名譽主委、程文俊主委、羅大佑老師、朱敬然總監、裴育晟部長、許智超副總執行長、王瑞慧董事長。（長庚醫院提供）

長庚醫院強調，過去五十年來，全體同仁秉持創辦人王永慶先生「以病人為中心」的理念，醫療、研究、教學並重，持續追求卓越、創新與人文關懷。羅大佑老師的音樂禮讚，為長庚醫療團隊注入更多溫暖與啟發，也將陪伴長庚邁向下一個充滿希望與光榮的五十年。