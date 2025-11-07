長庚醫院辦音樂會 羅大佑捐千張黑膠唱片助公益

（中央社記者葉臻桃園7日電）長庚醫院將於明年邁入創院50週年，今天舉辦羅大佑音樂分享會，感謝羅大佑捐贈最新專輯「季春四望夜雨愁」黑膠唱片1000張支持公益，並將為醫院創作全新院歌。

長庚醫院今天中午舉辦羅大佑音樂分享會，有超過600名長庚員工到場聆賞，董事長王瑞慧、決策委員會名譽主委陳昱瑞等人也都親自出席，與醫院員工一同參與這場結合音樂、醫療與公益的活動。

長庚醫院表示，長庚醫院將在明年邁入50週年，素仰音樂人兼醫師背景的羅大佑才華與深厚人文關懷，特別邀請羅大佑為醫院創作全新院歌，並將於明年12月的院慶活動上獻唱；羅大佑也為此捐贈最新專輯「季春四望夜雨愁」黑膠唱片1000張，收錄雨夜落花、望青春風、月夜愁眠、四季戀紅4首作品。

長庚決策委員會主委程文俊致詞時表示，羅大佑是醫師出身的音樂家，對醫療工作的理解與敬意特別深切，祝福對長庚而言意義非凡；長庚醫院表示，未來將結合長庚醫療公益活動，透過音樂的力量為偏鄉兒童早療注入更多的愛與關懷。（編輯：張銘坤）1141107