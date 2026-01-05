長庚體系再獲節能標竿金獎 層峰領軍節能創新

長庚醫療體系今年由高雄長庚紀念醫院代表參加經濟部「節能標竿獎」競賽，再度以卓越的節能創新成果榮獲「節能標竿金獎」，展現醫療機構推動智慧節能與永續發展的領先實力；近年五度參賽累計奪下四金一銀佳績，成為國內醫療體系中表現最為亮眼的節能典範。(見圖)

潘延健總執行長今(五)日表示，長庚醫療體系長期秉持創辦人王永慶先生「資源有限，浪費就是最大的成本」的經營理念，將節能減碳視為醫療責任的重要延伸；在王瑞慧董事長的領導下，體系由上而下凝聚節能共識，並以實際行動推動創新改善。王瑞慧董事長更親自提出「加大風量、節省空調用電」的構想，期望在提升醫療空間舒適度的同時，達成更高效的節能成果。在該理念指引下，長庚工務團隊自主研發並歷經半年測試，成功將小型送風機原有交流馬達全面汰換為直流馬達，不僅大幅提升送風效率與風量，整體冷房舒適度明顯改善，用電量更降低約47%，具體展現兼顧能源效率與環境品質的創新成果，深獲評審肯定。

潘延健總執行長進一步指出，近四年來長庚醫療體系已完成一百七十一項節能改善案，總投資金額達五.九億元，年減碳量超過一.三萬噸。主要作法包括全面推動小型送風機直流化、導入智慧能源管理系統、抑制尖峰用電、採用高效能變頻空調主機、冰水系統改為一次變流量設計、汰換IE3高效能馬達、照明全面升級LED平板燈與微波感應燈具，同時建置太陽能綠電與熱水系統，以及空調儲冰系統轉移尖峰用電等多元節能策略；體系並規劃於二○二七年底前再投入二十四億元，持續完成空調、照明及老舊設備汰換工程，全面升級能源使用效率。

在永續發展策略上，長庚醫療體系積極響應政府「二○五○淨零排放」政策，採分階段、系統化推動節能減碳；體系自二○○七年即前瞻啟動自行能源盤查，並已完成土城、鳳山、林口及高雄等多院區能源盤查，通過ISO14064-1溫室氣體國際認證，盤查範圍與推動規模皆居國內醫療機構之首；其餘院區亦依計畫持續推進，並同步導入AI與智慧化技術，優化中央監控系統，提升設備運轉效能與能源管理精準度。

展望未來，長庚醫療體系將持續評估再生能源導入時機，逐步提升綠能使用比例，推動醫療與綠能共榮；同時，由行政中心至各院區全面成立「永續發展委員會」，整合環境永續、社會共融與醫院治理三大面向，建構完善的永續治理架構，朝向低碳、智慧、具韌性的永續醫療體系穩健邁進。