長庚體系藥事管理部與大仁科技大學藥學系 簽署合作備忘錄

長庚醫療財團法人行政中心與大仁科技大學藥學系今(一)日正式簽署合作備忘錄（MOU），宣示雙方將在藥學教育、臨床實務訓練、研究交流與人才培育方面展開更緊密的合作；這次簽署儀式在大仁科技大學舉行，由長庚體系藥事管理部陳玉瑩組長與大仁科技大學郭代璜校長簽約，會後陳組長以「如何在趨勢中找到藥師的角色與價值」為題，進行專題演講與大仁科大學生分享醫療變革下藥師專業的嶄新定位與發展藍圖。(見圖)

陳玉瑩指出，長庚體系運用「整合式管理」與「系統化服務」，串聯西藥、中藥、臨床藥學與藥事行政，建構全臺最大、最完整的醫院藥學運作體系之一；長庚醫院近年致力推動智慧藥事發展與數位轉型，囊括智慧調劑系統、用藥安全警示平台與臨床決策輔助工具；同時積極強化臨床藥師軟實力，涵蓋重症照護與各類臨床專科領域，體現藥學專業與跨團隊整合的量能。

高雄長庚作為長庚體系在南部最大據點，由藥劑部王郁青部長帶領團隊積極促成這次雙方合作案，希望提供藥學專業深化與職場發展智慧藥學科技經驗，強化醫院藥學管理識能，長庚醫院透過導入智能化硬軟體設備，逐步轉型提供藥師多元發展的空間，持續強化人才培育達成永續發展的目的。

郭代璜校長表示，大仁科技大學藥學系多年來致力培育具臨床知能、社區服務精神與研究潛力的藥學人才，藉由與長庚合作，學生將能更全面接觸大型醫院運作模式，更能理解醫院藥師在現代醫療中的角色。

隨著MOU的簽署，陳玉瑩歡迎具備熱情、使命感的年輕藥師一起加入長庚體系藥劑部，攜手打造下一代台灣醫院藥學的新篇章。