長庚 × 大仁科大聯手！打造台灣最強智慧藥師培育基地

長庚體系藥事管理部與大仁科大藥學系簽署 MOU

深化藥學人才鏈結 打造智慧藥事新世代

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】長庚醫療財團法人行政中心與大仁科技大學藥學系今（1）日正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在藥學教育、臨床訓練、研究交流與人才培育等領域展開全面合作，攜手打造台灣醫院藥學的重要人才基地。簽署儀式於大仁科大舉行，由長庚體系藥事管理部陳玉瑩組長與郭代璜校長共同簽約。

簽約後，陳玉瑩以「如何在趨勢中找到藥師的角色與價值」進行專題演講，分享醫療數位化浪潮下，藥師在臨床照護、跨域整合與智慧藥事中的新定位。

陳玉瑩指出，長庚體系透過「整合式管理」與「系統化服務」，打造橫跨西藥、中藥、臨床藥學及藥事行政的完整運作模式，是全台規模最大的醫院藥事體系之一。近年更積極投入智慧藥事，包括智慧調劑、用藥安全警示平台與臨床決策輔助系統，同時強化臨床藥師在重症與專科領域的能力，提升跨團隊照護效能。

此次合作由高雄長庚藥劑部王郁青部長促成，期望透過與大仁科大連結，分享智慧藥學、醫院管理與臨床實務經驗，協助學生掌握未來藥師所需的核心能力。長庚也持續導入智能化設備與精實流程，打造多元發展的職涯舞台，推動藥師人才永續布局。

郭代璜校長表示，大仁藥學系長年致力培育具臨床能力、社區服務精神與研究潛力的專業藥師，透過與長庚合作，學生可深入了解大型醫院的完整藥事運作，對未來職涯發展大有助益。隨著 MOU 正式簽署，陳玉瑩也誠摯邀請具使命感與熱情的年輕藥師加入長庚，共同開創台灣醫院藥學的下一個里程碑。（圖／正修科大提供）