長廣精機競拍至1/5
▲長廣精機總經理岩田和敏出席法說會。
由元大證券輔導的長廣精機（7795）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5,760張，競拍底價105.93元，最高投標張數828張，暫定承銷價125元。競拍時間為12月31日至1月5日，1月7日開標；1月6日至8日辦理公開申購，1月12日抽籤，預計1月16日掛牌。
該公司近年雖面臨ABF載板產業去庫存與下游客戶資本支出遞延影響，但受惠於高階機種占比提升，毛利率仍維持在44%至45%高檔水準，展現高度抗景氣能力。隨著AI、HPC伺服器與高速通訊需求成長，帶動高階FCBGA載板需求明顯回溫。業界預期市場有望加速完成庫存調整，進入新一輪投資循環。法人表示，受惠於高階三段式壓膜機技術門檻高、能精準應用於先進封裝流程，長廣可望在載板大廠重新啟動擴產時，優於產業平均速度迎接成長。
此外，長廣採行「輕資產、高敏捷」策略，公司將核心能力集中於研發、模組整合與精密組裝，並同步結合內外部供應鏈，以提高生產彈性與資源配置效率。其製造流程涵蓋關鍵零件自製與外購、精密組裝、外部組立等多元分工，使公司在景氣波動期間仍能保持產品交期、良率與彈性調度能力。
在全球配置上，日本子公司Nikko-Mate-rials為公司營收主要來源，2024年度約占整體營收82%。該公司為日本專精「高精密封裝設備」與「先進壓膜技術」的設備製造商，負責先進製程設備的技術開發、設計、組裝與技服，結合日本精密製造精神，成為長廣高階設備穩定輸出的核心基地。同時，為強化市場深度與產品線完整度，長廣於廣州成立生產據點，負責預貼式、單段與雙段式中階設備組裝，並串接在地銷售與服務，形成日本（高階）、台灣（營運與展示）與中國（中階）三大據點的完整布局。
法人表示，長廣在ABF市況低檔期間仍維持高毛利與穩健獲利，展現其技術實力與營運韌性。隨著AI、HPC等應用推升先進封裝需求快速成長，載板大廠即將重啟投資循環，長廣以高階壓膜技術、全球多據點布局與敏捷供應鏈管理能力，可望迎來明顯成長動能。
其他人也在看
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
【2025封關秀】昔日755元生技股王也落難！浩鼎慘登2025上櫃最虧股…股價腰斬收官
台股今（31）日迎來 2025 年最後一個交易日，儘管加權指數全年表現亮眼，但上櫃市場卻有不少個股股價慘遭腰斬。《Yahoo奇摩股市》盤點 2025 年上櫃跌幅前 20 大個股，多檔跌幅超過 5成。其中，昔日生技股王浩鼎（4174）因巨額虧損與新藥解盲失利重挫市場信心，今年來股價腰斬，名列跌幅前段班。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 15
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」神股：5年後資產大翻身
2025年即將結束，2026年投資機會受關注，投資媒體《Motley Fool》撰文指出，真正決定投資價值，仍是企業長期的獲利能力與競爭優勢，該媒體並點名未來五年值得長期持有的四檔股票，其中包含台積電。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體千金群聯、京元電全被踢！00936成分股「14進14出」大風吹 電子五哥2檔入列
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受益人數逾5萬人的台新永續高息中小（00936）最新換股名單出爐，臺灣指數公司昨（12月31日）日公布其追蹤指數定期審核結果...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 23
【2025封關秀】台股全年漲5928點！史上最大 寫下6驚奇
台股今（31）日迎來2025年封關日，加權指數最高觸及29009點，衝破2萬9關卡，再創歷史新高，收盤以28963點作收，與去年底23,035點相比，全年上漲5,928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 60
【2025封關秀】今年股民平均大賺149萬元 扣掉台積電獲利近60萬元
台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金挹注下，加權指數一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電（2330）民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 192
熱門股／外資重返記憶體 7檔台股必收
市場研究機構IDC 發佈全球記憶體危機更新報告，指出隨著廠商提高記憶體晶片價格，預計2026 年PC 市場將面臨衰退。IDC 維持 2026 年PC 市場將縮減 2.4%的原始預測，並根據全球 NAND 與 DRAM 供應演變增加了兩種情境。在悲觀情況下，市場縮減可能達到8.9%．且伴隨採購成本顯著上升，預計平均價格將增加4%至 6%．漲幅最高可能達到8%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
11月獲利狂衝674%！「記憶體廠」合作輝達飆漲停 Q1報價傳漲五成後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於供不應求狀況不止，NANDFlash價格不斷飆漲，群聯（8299）營運成長驚人，再加上業界有傳聞指出明年第一季產品報價恐上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
【2025封關秀】台股史上第一！台積電市值衝破40兆元大關 年增9間富邦金
台股史上第一強！台積電今（30）日在2025年最後封關日衝1550元大關再改寫新天價，單一檔股票市值也正式突破40兆元大關，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元，等同短短一年內增加相當9家富邦金控（2881）的規模，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 23
【2025新股抽抽樂】鴻勁抽中一張賺189萬元史上之最 還有8檔報酬率破百
投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
【2025封神榜】這檔「重量權值股」遭投信年砍556億淪最大提款機 東元、光寶科也逃不過
回顧2025年，投信全年雖然共砸1060.34億元買超台股，不過《Yahoo股市》也統計前十大賣超個股，其中包含榜首聯發科（2454）遭提款556億元，日月光投控（3711）也遭砍354億元上榜，此外，還有不少知名個股如東元（1504）、光寶科（2301）、遠傳（4904），都成為外資提款機之一。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 6
美股年終收跌、標普500連3黑 2026年恐震盪
[NOWnews今日新聞]受到投資人持續觀望聯準會政策動向與地緣政治變數，耶誕節後交投清淡等因素影響，美股週二（30日）全數收黑，標普500指數連續第三個交易日收低。道瓊工業指數下跌94.87點，或0...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
《熱門族群》高空煙火秀！記憶體紅燈連閃 飛天股刷一排
【時報-台北電】2025年最後交易日，台股力拚5線收紅！台積電(2330)盤中奮力拉抬衝上天價1550元，鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)等權值大軍接力揚升，加以記憶體、面板、PCB等題材股百花齊放，拉升指數大漲逾270點、高見28978點歷史巔峰，距離29K僅不到30點之遙，有望完美封關！ 記憶體近期利多簇擁，屢成台股盤面交投熱點！傳三星、SK海力士獲美許可晶片製造設備可再輸入中國，加以美光二度在台獲得大額補貼，合計近百億元，已超越輝達！諸多利好消息吸引記憶體族群買盤蜂擁，今日包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、十銓(4967)等均改寫歷史高。 今日記憶體族群由IC設計的群聯(8299)、晶豪科(3006)揭露11月佳績後強拉漲停扮演多方領頭羊，點火模組廠宜鼎(5289)、凌航(3135)跟進攻頂，十銓(4967)、宇瞻(8271)、威剛(3260)聯袂走強，通路商方土昶(6265)亦鎖紅燈，旺宏(2337)大漲逾半根停板，南亞科(2408)、華邦電(2344)創高後雙雙翻黑。 繼晶豪科(3006)揭時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不銹鋼價 新年度開紅盤 燁聯300系下月大漲5,000元、華新上調4,000元
貴金屬向前衝，鎳價創九個月新高，不銹鋼上游廠燁聯、華新麗華等昨（30）日開出明年1月不銹鋼盤價，燁聯300系每公噸大漲5...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搶攻北美470億商機！這生技股開盤秒鎖漲停 方土昶「連4天亮燈」飆歷史新高…全場26檔個股攻頂
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（31）日開高走高，一度衝上2萬9關卡，終場漲256.47點，收在28,963.60點，漲幅0.89%，盤後共有26檔個股攻頂...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不追台積電供應鏈、不蓋工廠，這家IC設計服務公司卻靠著「去日本學設計」衝出7億營收
益芯未跟隨台積電製造熱潮，而是以類比與特殊製程設計為核心，在福岡設立研發據點，承接日本長期累積的設計人才與學研能量，補強自身研發深度。數位時代 ・ 1 天前 ・ 3
快訊／孫正義曾含淚賣掉輝達股票 終於成功對OpenAI注資400億美元
日本投資大亨、軟體銀行社長孫正義，前陣子表示他是「含淚出清」人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）的股票，因為要籌錢完成對其他AI項目的投資。如今傳出他已成功對OpenAI注資400億美元。太報 ・ 1 天前 ・ 2
台股今年漲5928點 「這族群」最兇
[NOWnews今日新聞]今（31）日迎來台北股市封關日，2025年可以說是台股寫下不少新紀錄的一年，累計上漲5928點，年線連3紅，在台股創高的時候，到底誰是漲最多的？攤開表格來看，一片都是PCB、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1