長征12號甲首飛回收任務失敗 中國可回收火箭1個月內兩度墜毀

中國首枚國產可重複使用的運載火箭長征12號甲今天(23日)發射，火箭第二節進入軌道，但第一節回收失敗。南華早報報導，中國在該領域落後美國整整10年。

南華早報報導指出，這枚可重複使用的火箭由中國航天科技集團公司(China Aerospace Science and Technology Corporation)旗下的上海航天技術研究院(Shanghai Academy of Spaceflight Technology)研發製造，於今天上午在甘肅省的酒泉衛星發射中心(Jiuquan Satellite Launch Centre)發射升空。人民網報導，長征12號甲第二節進入預定軌道，但第一節火箭回收任務失敗。南華早報報導，這是中國本月第二次嘗試回收軌道級助推器失敗。

廣告 廣告

12月3日，中國發射首枚可重複使用運載火箭「朱雀3號」，第二節火箭雖順利進入軌道，但可重複使用的第一節火箭在預定回收點附近墜毀。負責設計的北京藍箭航天公司表示，正在調查火箭著陸時出現的異常情況。

美國在2015年，由SpaceX公司的獵鷹9號(Falcon 9)火箭率先達成回收火箭的目標；總部位於華盛頓州的藍色起源公司(Blue Origin)研發製造的「新葛倫火箭」(New Glenn)則於11月成為第二款成功完成回收任務的火箭。

中國航天科技集團公司在微信公眾號表示，雖然發射任務並沒有完成回收第一節火箭的既定目標，但是獲得許多火箭飛行狀況的關鍵數據，為後續發射和回收火箭奠定重要基礎。

長征12號甲火箭全長62公尺，使用液態甲烷引擎，具備將12噸有效載荷送入低地球軌道(Low Earth orbit)的能力，目前用於發射網際網路衛星。

南華早報報導指出，中國的國網和千帆星座計畫，兩項計畫均打算發射多達1萬顆衛星組成的網路，有意挑戰SpaceX的星鏈(Starlink)，而可重複使用火箭技術可降低成本，使發射衛星速度更加頻繁，有助於中國的衛星星座計畫。