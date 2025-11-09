長得像好萊塢女星初戀！中國最牛軟飯男獲千億遺產 76歲落魄病逝

李春平年輕時頗俊朗，繼承巨額財富成最牛軟飯男與中國第一慈善家。翻攝自微博



身家高達人民幣268億（約台幣1166.28億元）的中國傳奇富豪李春平，由於年輕時長得像美國好萊塢女星的初戀，兩人婚後1年，他便繼承巨額財產，一舉躍得富豪排行榜，被封為「史上最牛軟飯男」。李春平一生行善無數，捐款超過6億人民幣，只是晚年因失智症與財產監護糾紛，近日76歲的他在北京離世時身邊無親人，令人不甚唏噓。

綜合中媒報導，回顧李春平的一生，他在1949年出生，從軍，1978年在北京飯店結識好萊塢女星，開啟39歲年齡差的姊弟戀；1980年，他以「兒子」身分赴美，1989年兩人結婚，隔年女方去世，將千億財產留給他，兩人前後相處約13年。

1991年，李春平回到北京，巨額財富使他從一介平民躍升富豪名流，他出入上流圈，開勞斯萊斯、處處購置房產、住四合院裝滿骨董，有數十名傭人服侍，不過他也開始捐錢蓋醫院、學校、援助西藏、救災救人，並成立「李春平博愛基金」及「李春平慈善基金」援助弱勢。根據中國公開數據，截至2016年底，李春平已累計捐款超過人民幣6.3億元（約台幣27.85億元），被稱為「中國第一大善人」。

有媒體指出，他是第一個被中國紅十字會受與慈善家稱號，他對此很客氣，曾回應「我不是富豪，我是有錢的窮人。」

2017年，李春平被司法鑑定說明有失智症，丟失自己的監護權，身旁的人開始掌控他的財產與事業，還傳出他「被結婚」，對象是看護褓姆余啟存，自此之後，他的財富一一被轉走，兒子被迫離家，過著生活拮据的日子，而他上個月孤獨在醫院病逝，身旁無半個親人。

李春平戲劇性的一生曾被翻拍電視劇《人間情緣》。

