長得像好萊塢女星初戀！中國最牛軟飯男獲千億遺產 76歲落魄病逝
身家高達人民幣268億（約台幣1166.28億元）的中國傳奇富豪李春平，由於年輕時長得像美國好萊塢女星的初戀，兩人婚後1年，他便繼承巨額財產，一舉躍得富豪排行榜，被封為「史上最牛軟飯男」。李春平一生行善無數，捐款超過6億人民幣，只是晚年因失智症與財產監護糾紛，近日76歲的他在北京離世時身邊無親人，令人不甚唏噓。
綜合中媒報導，回顧李春平的一生，他在1949年出生，從軍，1978年在北京飯店結識好萊塢女星，開啟39歲年齡差的姊弟戀；1980年，他以「兒子」身分赴美，1989年兩人結婚，隔年女方去世，將千億財產留給他，兩人前後相處約13年。
1991年，李春平回到北京，巨額財富使他從一介平民躍升富豪名流，他出入上流圈，開勞斯萊斯、處處購置房產、住四合院裝滿骨董，有數十名傭人服侍，不過他也開始捐錢蓋醫院、學校、援助西藏、救災救人，並成立「李春平博愛基金」及「李春平慈善基金」援助弱勢。根據中國公開數據，截至2016年底，李春平已累計捐款超過人民幣6.3億元（約台幣27.85億元），被稱為「中國第一大善人」。
有媒體指出，他是第一個被中國紅十字會受與慈善家稱號，他對此很客氣，曾回應「我不是富豪，我是有錢的窮人。」
2017年，李春平被司法鑑定說明有失智症，丟失自己的監護權，身旁的人開始掌控他的財產與事業，還傳出他「被結婚」，對象是看護褓姆余啟存，自此之後，他的財富一一被轉走，兒子被迫離家，過著生活拮据的日子，而他上個月孤獨在醫院病逝，身旁無半個親人。
李春平戲劇性的一生曾被翻拍電視劇《人間情緣》。
更多太報報導
132隻獅子、老虎死一半！動物園關門 失業員工義務照料5年終盼來援手
網路假資訊亂傳 英男憂「精力不足」尋求不必要的睪固酮療法
「來都來了」？ 澳門查獲14名流鶯、其中2人是女裝男子
其他人也在看
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前