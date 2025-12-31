長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股

每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。

外資點名台積電等4檔股票值得投資人長期持有（攝自中天新聞）

《Motley Fool》首先提及拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre，該公司長年深耕巴西、墨西哥、阿根廷等市場，展現高度在地化優勢。相較於亞馬遜等全球電商巨頭，MercadoLibre在拉丁美洲市場具備明顯競爭優勢，其金融科技服務觸及大量未被傳統銀行服務的人口，建立起高黏著度的用戶基礎。

廣告 廣告

第二檔獲點名的股票為微軟。該公司在生成式AI商業化領域明顯領先競爭對手，並將AI技術深度整合至Azure雲端平台與各項產品線。微軟在2025會計年度的全年營收突破2810億美元、年增15%，其中Azure營收超過750億美元、年增34%，在全球雲端市場占有約20%的市占率。除了雲端業務持續高速成長，微軟長期穩定配息與庫藏股回饋股東的策略，也為投資人提供扎實回報。

外資點名台積電等4檔股票值得投資人長期持有（台積電高雄廠區／報系資料照）

第三檔為Alphabet。該公司將AI技術導入搜尋引擎、YouTube與雲端服務，不僅未削弱核心業務表現，反而提升使用體驗與廣告效益。Alphabet自行研發的TPU晶片（張量處理器）逐步對外銷售，為雲端業務開啟高毛利的新成長動能，在資金與技術實力支撐下，長期潛力備受市場看好。

台積電作為全球晶圓代工龍頭，掌握最先進的製程技術，幾乎所有AI關鍵晶片皆仰賴其生產，市占率約70%。報導形容，投資台積電就像在AI戰局中買了保險，因為無論哪家科技巨頭勝出，其先進晶片幾乎都仰賴台積電製造。台積電擁有英特爾與三星難以跨越的技術護城河，管理層預估未來5年AI營收年複合成長率將超過40%，諸多利多因素推升今年以來股價已上漲約40%。

延伸閱讀

台積電宣布2奈米量產 全球最先進製程擴大領先優勢

羅唯仁住處傳遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔院士資格

傳台積電調漲3奈米以下先進製程！專家：晶片通膨時代來臨