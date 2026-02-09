長明商圈旗袍美人踩街 溫暖登場

由高市府經濟發展局指導，高雄市長明商圈促進會主辦的「復古新潮‧長明再現」旗袍踩街活動溫暖登場，當日近八十位旗袍佳人盛裝現身，隨著悠揚音樂緩緩走進街道，一步一景，讓整條街彷彿回到那個優雅又熱鬧的年代，吸引不少民眾駐足欣賞，紛紛拿起手機記錄這難得的美好畫面。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，活動進行到一半，現場氣氛再度升溫，立法委員李昆澤、高雄市議會議長康裕成，偕同何權峰議員、鄭孟洳議員、張博洋議員，以及黃淑美董事長一同換上充滿年味的造型粉墨登場，親自走進踩街行列，與旗袍佳人及現場民眾近距離互動，掌聲與笑聲此起彼落，為活動掀起另一波高潮；這場踩街不僅是一場表演，更像是一場屬於大家的街坊聚會，拉近了人與人之間的距離。

廣告 廣告

長明商圈街道上，身著不同花色與款式的旗袍佳人搖曳生姿，穿梭於熟悉的店家與街景之間，讓整個商圈呈現出繁華又溫馨的景象；該活動由新古典美人藝術旗袍聯誼會、緣715、高雄揪出遊、94旗袍、花旗仙子、主題群所共同組成臨時團隊，帶來優雅動人的旗袍舞蹈，以及象徵吉祥如意的燈籠走秀，為長明商圈注入濃厚的藝術氣息與節慶氛圍。

新古典美人藝術旗袍聯誼會創會長林意雯表示，旗袍不只是服裝，更是一種文化記憶與生活美學，希望透過走進街區、走進人群，讓更多人感受到旗袍的優雅其實就在日常之中，也為老商圈注入溫柔而持續的生命力。

旗袍佳人們自在地行走於街道之中，讓傳統服飾不再只是舞台上的展演，而是自然融入日常生活，展現庶民文化最真實、也最迷人的樣貌；現場不少店家也紛紛走出店門，與遊行隊伍揮手致意，形成難得一見的街區互動畫面。

長明商圈促進會指出，希望透過這樣溫暖而富有故事感的活動，讓更多民眾重新走進商圈，放慢腳步細細品味街區風景，感受老商圈獨有的人情味與生活感；這場旗袍踩街，不僅喚醒了記憶中的長明商圈，也為這個午後留下了一份久違卻真切的感動。