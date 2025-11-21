長春路白茫茫！ 廂型車故障突冒煙 民眾誤以為失火

台北市 / 綜合報導

今(21)日接近中午時間，一輛廂型車行經台北市中山區長春路，不明原因冒出大量濃煙，所經之處全變成白茫茫一片，影響視線，還有民眾誤以為失火，嚇得衝出門。巡邏員警發現故障車輛，攔下協助聯繫拖吊車到場，所幸過程中沒有造成任何事故。

廂型車行駛在路上，行經之處伴隨一大片濃煙，越走越遠幾乎擋住整個視線，準備右轉的車輛差點發生碰撞，險象環生，至於後面的車輛依序進入煙霧中，最後消失在畫面裡，眼前白茫茫一片的景象，是台北市中山區的長春路。

目擊民眾說：「嚇了一跳，我以為是對面那棟大樓的(失火)嚇一跳。」目擊民眾說：「全部的摩托車都嚇到，就是你在比較遠的地方你會看到他煙很大，有點像火燒車之類的。」

事發在21日中午11點35分，一輛廂型車開到，松江長春路口發現車輛開始冒煙，但因為車多不敢停下來，直到新生北路被員警攔下，大概開了550公尺，所幸員警速度很快，立即派員到場協助並將車輛拖離，過程中也沒有事故發生。不過車子好好的，怎麼會突然冒濃煙，車行說大致會有兩個原因。

汽車修理老闆簡聖哲說：「一個是說本身的運行的水幫浦，它已經故障了，水，本身的熱量無法經過前面的散熱器排散熱的時候，然後它就會一直升溫到後面變蒸發，第二個方式是說我們的水的部分讓它滲漏，然後水管滲漏的水滴到那個引擎附近的一個高溫的地方，然後造成水，變一個冒煙出來。」

警方表示遇到這樣的情況，可以先開啟車輛警示燈，再打110尋求協助，維護自身與其他用路人安全。

