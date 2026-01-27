長時間不動是頸椎壓迫元兇！頭前傾60度頸椎壓力可達27公斤

低頭滑手機、用電腦一整天，脖子越來越痠、肩越來越硬，甚至開始擔心是不是「頸椎壓迫、神經出問題」？很多人一聽到手機頸，就聯想到頸椎變形、反弓、遲早要開刀，但胸腔暨重症醫學科黃軒醫師提醒，真正傷脖子的關鍵，往往不是姿勢差，而是長時間維持同一個姿勢不動。

頭低一次就傷到骨頭？其實多數人只是肌肉過勞

黃軒指出，確實有研究顯示，頭部前傾角度越大，頸椎承受的力道越高。常被引用的數據指出，當頭部前傾 60 度時，頸椎理論負荷可能達到約 27 公斤，這個說法來自 2014 年發表於期刊的生物力學模型推估。

不過他也強調，這些數字並非直接量測值，而是模型計算的結果，重點在於「角度越大，頸椎剪力與壓力越高」這個趨勢成立，而不是每低一次頭就會傷到骨頭。

臨床上多數看到的「頸椎變直」，其實是因為肌肉緊繃、疼痛時出現的保護性姿勢，只要及時活動與訓練，很多情況是可逆的。真正該注意的不是低頭本身，而是長時間維持同一個姿勢不動。

45 度低頭等於扛一個小孩？重點不是公斤數

網路上常流傳「低頭 45 度或 60 度，脖子等於扛一個小孩重量」的說法，黃軒指出，這類說法容易讓人過度恐慌，因為實際上這些數據是來自生物力學模型推估，不是直接測量人體所承受的真實重量。

黃軒提醒，與其糾結精確公斤數，更重要的是理解趨勢：角度越大、時間越久，頸椎負荷確實會上升。真正比較傷的情況，是長時間幾乎不動，例如連續一小時維持同一姿勢，比低頭五分鐘更容易造成肌肉疲勞與不適。

脖子痛、頭暈、眼花，不一定全是手機惹的

黃軒醫師表示，頸因性頭痛在臨床上確實存在，但頭暈、視力模糊等症狀，也可能來自睡眠不足、長時間用眼、壓力過大或自律神經失調等因素。

這類症狀通常是多重原因交互影響的結果，不能全部歸咎為頸椎壓迫或手機頸，仍需要從生活作息與整體身體狀況一起評估。

枕頭、護頸只能輔助，真正有效的是練背

不少人以為只要換好枕頭、戴護頸就能改善頸部不適，但黃軒指出，這些工具頂多是輔助，無法真正解決問題。

真正關鍵在於上背肌力、肩胛穩定度與深層頸部肌群是否有啟動。如果上背與核心無力，脖子就只能長期代償過勞，疼痛自然反覆出現。與其一直撐著脖子，不如訓練身體「正確使用」脖子。

醫學上沒有完美姿勢，只有下一個姿勢

黃軒強調，醫學上其實沒有一個標準叫做「完美姿勢」。最好的姿勢只有一個，就是「下一個姿勢」。

重點不是一直抬頭或維持某個固定標準，而是記得讓身體常常換姿勢、動起來，避免長時間維持同一個姿勢造成肌肉疲勞與負擔。

醫師給手機族的3個實用護頸守則

每 30–45 分鐘動 1–2 分鐘

連續不動，比低頭本身更傷頸椎。起來走兩步、轉轉肩、伸展胸口，就能大幅降低肌肉疲勞與疼痛風險。

練背，比揉脖子重要

問題常在背，痛卻表現在脖子。背有力，脖子才撐得住。

痛超過 2–3 週，或出現手麻無力要就醫

疼痛持續惡化、手臂或手指出現麻木無力、夜間痛醒或頭暈合併神經症狀，這些都不是單純痠痛，應儘早就醫評估。

手機不是元兇，長時間不動才是。頸椎真正需要的不是完美姿勢，而是被允許經常活動的機會。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡