長時間姿勢不良下背痛 功能平衡系統助擺脫痠痛

【健康醫療網／編輯部整理】33 歲的張先生是設備工程師，工作需長時間站立操作設備，下班後又習慣久坐滑手機放鬆。長期姿勢不良下，他逐漸出現下背緊繃與疼痛，彎腰或久坐起身時尤為明顯，甚至疼痛延伸至臀部與大腿外側，影響生活與情緒，因而前往長庚醫院針傷科就診。

姿勢失衡累積張力 下背痛非單一部位問題

桃園長庚醫院針傷科林顥軒醫師指出，現代人久站、久坐或姿勢不良，容易使張力集中於腰、肩、膝等負重關節。當局部肌肉失去正常功能，身體整體平衡被破壞，張力無法有效分散，便可能逐步造成骨骼、肌肉與關節損傷，引發慢性疼痛。

擺位減壓＋動作啟動 重建神經與肌肉連結

治療上，林顥軒醫師為張先生採用「功能平衡系統」。此方法不只處理疼痛點，而是將身體視為一個整體，強調肌肉與關節之間的協同運作，透過恢復身體彈性與功能來改善疼痛。

治療過程中，醫師先透過特定擺位，在骨盆與胸腹下方墊枕，讓身體處於減壓、放鬆狀態，降低關節與肌肉阻力；再引導患者進行抬腳等動作，觀察下肢、臀部與背部是否能順暢協同。接著搭配針刺與動作啟動，喚醒較少被使用或反應遲鈍的肌肉，重新校正神經控制與肌肉張力。

建立正確身體使用習慣 遠離反覆痠痛

張先生在治療後明顯感到下背輕鬆，緊繃與痠痛感消失。林顥軒醫師說明，功能平衡系統的核心不僅是止痛，更是恢復身體原有的彈性與功能，讓患者重新學會正確使用身體，降低再次受傷風險。

透過治療與後續練習，患者可逐步改善姿勢、強化肌肉協同鏈，提升身體協調性與靈活度，進而擺脫長期疼痛，提升生活品質。

原文出處：長庚醫訊 第四十六卷第十二期

