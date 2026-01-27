長時間滑短影音 青少年恐近視加深、成年人患假性老花





【NOW健康 吳思奕／台中報導】台中一名高二生小妃，近期因眼睛經常出現痠澀、異物感，甚至偶爾會看到閃光而就醫檢查，結果發現她在2年內，近視度數飆升至800度。她坦言，自己每天花3至4小時瀏覽喜愛歌手的短影音。另有一名28歲業務員同樣也因晚上常看短影音直到入睡，經檢查後已經有假性老花的前兆。醫師提醒，因長時間觀看短影音導致的「短片視覺症候群」案例有增加的趨勢，民眾務必落實護眼原則，以免造成不可逆的傷害，後悔終生。



長時間刷短影音 當心短片視覺症候群上身



亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達指出，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險也大幅增加，乾眼症、白內障與黃斑部病變等問題亦可能提早報到。對於發育中的青少年而言，這種變化是不可逆的健康隱憂。多數患者在初期只是感到疲勞，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前發出警報，一旦結構受損便難以完全復原，甚至可能成為永久性的負擔。

李昇達表示，這類「短片視覺症候群」（Reel Vision Syndrome）患者有逐漸增加的趨勢，原因是人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務，當注視螢幕時，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，使得淚膜蒸發，引發乾眼症。特別是民眾多半會在昏暗處或睡前看短影音，由於短影音特點在於快速跳動、訴求誇張聲光效果，更容易導致瞳孔放大、進光量激增，使眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。





▲李昇達主任表示，長時間近距離注視亮屏幕，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，容易造成淚液蒸發，引發乾眼。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）



落實「20－20－20」護眼法則 減緩用眼疲勞累積



各類社群軟體都會不斷推播使用者愛看的影片，過去習慣追劇的族群，往往在看完影片後，還有時間暫時休息、緩和一下，但沈迷在短影音的族群，卻難以抗拒無止盡的精彩影片而忽略合理的觀看時間。隨著用眼疲勞累積，視線可能會出現間歇性模糊，甚至演變成嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃、噁心感等症狀。臨床上也觀察到，隨著短影音的盛行，青少年近視度數明顯增加，年輕人也提前出現假性老花，看東西越來越模糊。



李昇達強調「預防勝於治療」，建議落實「20－20－20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約6公尺）外的遠方。這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌。在生活中，民眾也應養成多眨眼的習慣，藉以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持30公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。最後要提醒的是，在室內則需注意照明，避免在關燈後滑手機，同時盡量增加戶外活動的時間。一旦發現眼睛有異狀，可透過定期進行散瞳眼底檢查預先找到病因。



# 首圖來源／Freepik



