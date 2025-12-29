長時間穿羽絨外套險喪命！ 男子罹「羽絨肺」呼吸衰竭

福建省一名男子因血氧飽和度驟降至85%緊急送醫，經檢查確診為過敏性肺炎並出現呼吸功能衰退。醫師追查病因發現，患者近一個月來為抵禦寒冷天氣，幾乎每日穿著同一件網購廉價羽絨外套長達12小時以上，該外套已明顯破損且縫線處持續漏出羽絨飄散空氣中，導致患者反覆吸入羽絨微粒引發肺部發炎。

男子每日穿著同一件廉價羽絨外套長達12小時以上，該外套已明顯破損且漏出羽絨，導致患者肺部發炎。 （示意圖／Pexels）

福建省人民醫院醫師曾雪梅表示，坊間俗稱的「羽絨肺」在醫學上正式名稱為「鳥源性過敏性肺炎」。患者因反覆吸入羽絨製品中的蛋白質微粒、塵蟎、霉菌或加工時殘留的化學物質，進而誘發肺部產生免疫發炎反應。曾雪梅指出，若長期暴露在這類過敏原環境下，恐造成肺泡與細小支氣管受損，嚴重者甚至會導致肺纖維化與呼吸衰竭等致命併發症。

廣告 廣告

醫師提醒，鳥源性過敏性肺炎的常見症狀包括持續性乾咳、胸悶、氣短及疲倦感，由於症狀與一般感冒或支氣管炎相似，容易被民眾忽視而延誤就醫時機。曾雪梅強調，即使非過敏體質者，在長時間、高濃度接觸羽絨微粒的情況下，仍有可能發病。

專家呼籲，民眾若發現家中羽絨外套、羽絨被等寢具出現破損或羽絨外漏現象，應立即停止使用並進行汰換。選購羽絨製品時應注重品質，使用期間需定期清洗並保持室內通風，一旦出現不明原因的呼吸道異常症狀，務必及早就醫檢查，避免病情惡化造成不可逆的肺部損傷。

延伸閱讀

育兒不是家庭單打獨鬥 何志偉提幼兒政策三支柱

解放軍今圍台軍演！日媒：恐藉此牽制高市早苗「台灣有事」說

「正義使命-2025」主視覺 解放軍：一切外來干涉觸盾必亡！