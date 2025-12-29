長時間穿著羽絨外套！陸男確診「羽絨肺」呼吸衰竭 醫揭原因

中國福建一名男子因長期穿著破損羽絨外套，導致吸入羽絨微粒，引發過敏性肺炎，甚至出現呼吸衰竭。（翻攝自photo-ac）

中國福建近日一名男子因長期穿著破損羽絨外套，導致吸入羽絨微粒，引發過敏性肺炎，甚至出現呼吸衰竭。醫師指出，劣質或破損羽絨製品若長時間接觸，可能對呼吸系統造成嚴重影響，提醒民眾提高警覺。

長期穿破損羽絨外套 吸入羽絨成主因

綜合中國媒體報導，男子近日因呼吸困難緊急就醫，檢查發現血氧飽和度僅剩85%，並已出現呼吸功能衰退，最終確診為過敏性肺炎。該名男子因天氣寒冷，近一個月幾乎每天穿著同一件羽絨外套保暖，單日穿著時間超過12小時。該外套為網購廉價商品，使用一段時間後已明顯破損，縫線處不斷有羽絨外漏並飄散於空氣中，男子長期反覆吸入後，最終引發肺部發炎反應。

什麼是「羽絨肺」？醫揭鳥源性過敏性肺炎

福建省人民醫院醫師曾雪梅說明，俗稱的「羽絨肺」並非正式醫學名詞，學術上屬於「鳥源性過敏性肺炎」，是因反覆吸入羽絨中的蛋白質微粒、塵蟎、霉菌或加工殘留物，誘發肺部免疫發炎反應。長期暴露恐造成肺泡與細小支氣管受損，嚴重時甚至導致肺纖維化與呼吸衰竭。

羽絨外套破損風險高 醫籲及早汰換

醫師指出，此類疾病常見症狀包括持續乾咳、胸悶、氣短、疲倦，容易被誤認為感冒或支氣管炎，即使非過敏體質者，在長時間、高濃度接觸下也可能發病。專家提醒，若羽絨外套或寢具出現破損、羽絨外漏情形，應立即停止使用，並選擇品質良好、定期清洗且保持通風的產品，若出現異常呼吸症狀，應及早就醫，以免延誤病情。

