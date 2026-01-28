長時間站坐要小心 醫師提醒：這5種生活習慣易引發靜脈曲張

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多民眾將靜脈曲張視為單純的「腿部青筋」或皮膚乾癢等外觀問題，然而大灣健全診所王威傑醫師示警，這其實是一種慢性、漸進性的血管疾病。若忽視早期的微血管擴張，病情可能隨時間持續惡化，導致皮膚色素沉澱、組織變硬、反覆發炎，末期甚至會形成難以癒合的慢性潰瘍。



靜脈曲張不只是外觀問題！ 「皮膚發黑變硬」恐致反覆潰瘍



王威傑醫師表示，靜脈曲張的症狀從外觀最容易辨識，包括微細紅色或藍色血管擴張；接著就會有網狀血管呈現青藍色的狀況，甚至會有明顯突起、像小管子的粗大靜脈；再來會有小腿皮膚癢或緊繃感，更嚴重的情況是局部水腫或沉重感。

若血液在血管內滯留，紅血球滲漏到皮下組織，會被吸收後形成色素沉澱，也就是常見的「腿部一塊黑黑的」；再加上慢性發炎反應，皮膚就會變硬、變厚，甚至出現溼疹。



若血液循環持續不良，皮膚就可能破掉形成潰瘍，而且反覆發作，不易癒合，王威傑醫師提醒，這也是最嚴重、需要手術介入的階段。



王威傑醫師強調，靜脈曲張並非高齡者的專利，除了遺傳，體質、肥胖、久站工作、便秘等後天習慣，都是關鍵風險。他也分享了臨床觀察，有不少患者從 20、30歲就開始出現輕微症狀，若沒有積極處理，40歲之後，就可能惡化到反覆潰瘍，而且並不罕見。



靜脈曲張有家族史傾向 但後天因素更是加速惡化的關鍵



靜脈曲張的先天因素有血管彈性差、瓣膜功能弱、先天血管結構差異等；另外，據統計，女性發生率略高，但原因不明。王威傑醫師補充，痔瘡其實也是靜脈曲張的一種，因肛門周邊血管壓力增加，也會導致局部靜脈曲張，因此保持排便順暢對預防相當重要。



雖然靜脈曲張具有家族史傾向，王威傑醫師指出，後天因素更是加速惡化的關鍵，下列是常見、但也是可控的危險因子：



1.肥胖： 體重越重，下肢靜脈的壓力越大。

2.久站生活型態： 如老師、服務業、廚房工作者。

3.長期便秘、排便用力： 導致腹壓上升。

4.缺乏運動： 小腿肌肉無力，使回流更差。

5.口服避孕藥： 統計顯示有較高風險，但原因未明（貼片、子宮內避孕器則無）。



靜脈曲張分階段治療 術後仍要持續運動、抬腿、穿壓力襪



由於靜脈曲張是漸進性的疾病，王威傑醫師說明，治療方式需依嚴重度而定。



▸初期症狀：可改善、不一定可逆



【治療重點】此階段可看到改善，部分患者症狀會回穩，常見治療方式如下：

1.彈性壓力襪： 外部施力幫助血液往上推

2.小腿訓練： 如腳踏車、健走、跑步

3.抬高雙腿： 每天花時間讓下肢回流

4.口服類黃酮苷相關藥物： 增加血管彈性、減少發炎、改善腫脹、抽筋



▸中期症狀：明顯凸起、色素沉澱、反覆水腫



【治療重點】所有初期治療都應持續，視狀況調整藥物與運動。



▸後期症狀：皮膚變黑、變硬、溼疹、反覆潰瘍



【治療重點】此階段可能需微創手術或傳統手術來介入，手術多為移除有問題的靜脈段，術後仍需要持續保養，否則其他部位仍可能再度出現。王威傑醫師坦言，手術只是把受損的血管摘除，但若生活習慣不改，新的靜脈曲張還是會長，因此術後仍要持續運動、抬腿、穿壓力襪，以及保持標準體重。



靜脈曲張外擦加內服有效緩解 天然類黃酮苷萃取物改善靜脈曲張



有些民眾因久站或久坐，小腿不知不覺爬上蜘蛛絲，或是浮起如蚯蚓般的青筋，除了覺得看起來不雅觀，也感覺腫痛痠不適感，前來藥局諮詢保健與改善方式。仁誠中西藥局洪子宸藥師表示，如果症狀不嚴重，可以使用外用藥膏1至2週觀察改善情況，如果希望效果加乘，則建議外用藥膏搭配口服藥物併用，能更快獲得緩解。



洪子宸藥師指出，坊間舒緩靜脈曲張的一般外用藥膏，可分為兩種成分類型，一種是七葉皂苷（ESCIN），來自七葉樹萃取，有助於消腫、活血、改善血液循環不良及靜脈曲張症狀；另一種是含有MPS（Mucopolysaccharide Polysulfate）的產品，主要能消腫、抗發炎，舒緩靜脈曲張症狀。



至於能有效改善靜脈曲張引起腿部腫脹不適的口服藥物，目前主要以天然類黃酮苷萃取物Diosmin為最大宗。洪子宸藥師以目前市面上知名的淨脈舒為例，其主要成分為天然植物中萃取的類黃銅苷萃取物Diosmin，不含西藥成分及類固醇。



天然類黃銅苷萃取物Diosmin的功效，在於能增加靜脈血管的張力，幫助血液循環，改善血管通透性，促進靜脈血液回流，減少慢性靜脈功能不全引起的腿部腫脹痠感；或是對於改善肛門和直腸周圍的靜脈曲張，所形成痔瘡的腫脹出血，也能有效緩解，相較於外擦藥膏，直接吞服更方便。





▲洪子宸藥師以目前市面上知名的淨脈舒為例，其主要成分為天然植物中萃取的類黃銅苷萃取物Diosmin，不含西藥成分及類固醇。（圖／洪子宸藥師提供）



內痔與久站青筋有解 Diosmin成份飯後服用避免腸胃不適



洪子宸藥師分享一位年約60歲婦女，早年生完小孩後，因為內痔使得排便一直存在異物感，長期使用痔瘡藥膏處理，但始終無法獲得改善，經建議透過口服藥物更能達到改善效果，開始服用淨脈舒1至2週，異物感減少，持續服用2個月後改善明顯，建議一天1顆或2顆維持保養，有助延緩惡化的情況。



另一位年約55歲女性，職業是工廠機台作業員，因工作需久站，小腿兩側出現如同蚯蚓般的靜脈曲張，併有腫脹痠麻不適感，平常下班回家會利用按摩或抬腿方式，但改善情況有限，藉由早晚服用淨脈舒後，浮起的青筋逐漸改善，不適症狀也獲得舒緩。



洪子宸藥師說明，根據個人體質不同，服用Diosmin可能會出現噁心、嘔吐、腹瀉和消化不良等腸胃道的副作用，通常建議飯後服用，如果服用後經常性腹瀉，恐影響腸胃吸收功能，必須留意是否適合繼續服用。



運動、抬腿有助促進下肢血液循環 日常預防靜脈曲張這樣做



洪子宸藥師提醒，預防靜脈曲張要避免久站久坐，久站應適時坐下休息，久坐則固定一段時間應起身走動。工作之餘可從事快走、游泳、慢跑等運動，或是上下班騎腳踏車通勤，都有助於促進下肢血液循環。



此外，可透過抬腿，幫助積聚在下肢的血液回流心臟；或由下往上按摩小腿活絡循環，體重過重者建議減重，以減輕下肢負擔。也可於早上起床後穿上醫材字號的彈性壓力襪，白天時促進下肢血液回流，睡前脫掉。倘若症狀嚴重，仍應就醫診治。王威傑醫師進一步提出4大預防重點：



1.避免久站久坐： 每30分鐘活動一下。

2.維持正常體重： 肥胖是最大危險因子之一。

3.訓練小腿肌肉： 騎腳踏車或飛輪最有效。

4.避免便秘： 採用健康飲食，減少排便時的腹壓。

5.初期就開始保養： 彈性襪＋類黃酮苷相關藥物。



最後，王威傑醫師宣導，家族史無法改變，但生活習慣是可以改的，只要越早開始保養，就越能夠延緩病程。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／now健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

