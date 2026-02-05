長時間通勤恐偷走你的健康！研究顯示：失眠、心理壓力與心血管風險提高

記者張雅筑／綜合報導

台灣許多上班族是跨鄉鎮市區的「通勤族」，在2010年的普查結果顯示，跨鄉鎮市區通勤者數量達約510萬人，這表示著，台灣工作人口中通勤行為是非常普遍的現象。但近年來許多醫學與公共衛生研究指出，通勤時間的長短不僅影響生活品質，更與身心健康密切相關，長時間通勤可能對睡眠品質、心理健康與身體機能造成多重影響。（示意圖／資料照）

據行政院主計處與人口及住宅普查資料，我國工作人口中，有極高比例為「通勤族」，在2010年的普查結果顯示，跨鄉鎮市區通勤者數量達約510萬人，其中以25～34歲的年齡層通勤率最高，約佔52%。許多人可能覺得通勤沒什麼，但日本最新研究顯示，過長的通勤時間再加上狹小的居住空間，對健康會造成負面影響，導致失眠和白天嗜睡的發生率相當高。

台灣許多上班族是跨鄉鎮市區的「通勤族」，據交通部統計「民眾日常通勤旅次」顯示，我國通勤單趟平均23～25分鐘，多數通勤旅次（超過 80%）在40分鐘以內，約30%在10～20分鐘區間，20%在20～30分鐘區間，一小時以上者佔比偏低。雖然我國通勤上班、上課是相當普遍的現象，但國內外近來多項研究指出，長時間通勤，也就是單程超過30分鐘或每日往返超過1小時，是會對身體造成顯著負擔的，包括：心血管與代謝風險、心理健康危害以及睡眠障礙等。

廣告 廣告

根據Daisuke Matsushita、Xiao Xiong、Xiaorui Wang等學者們在2025年10月號國際期刊《交通與健康（Journal of Transport & Health）》的研究發表，他們提出了以下3點重要發現：

通勤時間過長，對身體健康確實會造成顯著的負面影響。多項醫學研究指出，長時間通勤不僅容易導致睡眠不足與生理節律失衡，也會增加慢性疲勞、免疫力下降的風險，進而提高心血管疾病、代謝症候群與內分泌失調等健康問題的發生機率。（示意圖／資料照）

一、通勤時間越長，失眠與白天嗜睡的發生率越高

長距離通勤者往往需「早出晚歸」，最直接的影響就是縮減睡眠時間，導致長期疲勞、免疫力下降。而研究顯示，長時間的通勤除了會犧牲睡眠時間，也會增加交感神經活動與壓力，進而讓睡眠品質下降。

學者指出，若單程通勤時間超過50分鐘時，出現失眠與嗜睡的機率會顯著增加；若通勤時間超過1小時40分鐘的話，失眠與嗜睡的風險，更將達到統計上的顯著高峰。

二、居住面積過小，失眠機率提高

95平方公尺是日本國土交通省針對4人家庭所設定的「都市居住面積標準」，因此該研究以這官方標準，將受試者區分為居住面積「小於95平方公尺」與「大於或等於95平方公尺」兩組。

最後發現，居住面積較小（小於95平方公尺；約28.7坪）者，失眠發生的機率較高，但與白天的嗜睡沒有統計的顯著關聯。反之，居住面積較大（超過115平方公尺；約34.8坪），竟對預防失眠具有顯著的保護作用。​因此，學者們認為，較大的居住空間是生活品質的重要指標。

三、通勤時間和居住面積與睡眠品質間，存在著抵換（trade-off）​關係

研究發現，通勤時間長短與居住面積大小在失眠風險上，存在著抵換（trade-off）​關係，也就是具有相互替代性。

簡單來說，雖然長距離通勤會明顯增加失眠風險，但只要居住面積增加，就能減輕長途通勤對睡眠產生的負面影響。所以，只要透過通勤時間與住房面積的相互調整，就能緩解通勤失眠的問題。

除了上述的日本研究外，其他像是聖路易斯大學醫學院的國外研究則指出，過長的通勤時間，也就是單趟超過半小時或往返超過1小時，會對身體造成明顯的4大負擔，整理如下：

日本研究顯示，居住空間的大小與睡眠品質、心理健康密切相關。狹小居住環境若再加上長時間通勤，容易造成壓力累積、休息品質下降與身心疲勞，對現代上班族的生活品質與健康形成雙重負擔。（示意圖／資料照）

1、心血管與代謝風險

◎血壓升高： 長時間處於尖峰時段的交通壓力下，會導致壓力荷爾蒙分泌，進而引發高血壓。

◎血糖與膽固醇： 研究顯示，通勤距離超過10公里的人，患有高血糖與高膽固醇的機率較高，這與缺乏活動和心理壓力密切相關。

◎肥胖風險： 通勤距離每增加3公里，超重和肥胖的風險就會隨之上升，主因是通勤擠壓了運動時間。

2、危害心理健康

◎焦慮與抑鬱： 長時間通勤會產生「時間壓力感」，研究發現：每增加10分鐘通勤時間，憂鬱傾向的機率會增加約1.1%。

◎社會隔離： 每日通勤超過90分鐘的人，與家人朋友相處的時間大幅減少，易產生孤獨感與生活滿意度下降。

3、睡眠障礙

研究指出，長距離通勤者得長期早出晚歸，最直接的影響就是縮減睡眠時間，久而久之就會導致長期疲勞、免疫力下降。

4、肌肉骨骼問題

不論是久坐開車或長時間站立搭乘公車、捷運等，不正確的姿勢加上車輛晃動，易導致脊椎壓力不均，引發慢性背痛等問題。

專家指出，若短期內難以改善長時間通勤或居住空間狹小等結構性問題，應透過調整作息、提升睡眠品質、規律運動與壓力管理來降低健康風險，讓身心負擔不致持續累積長期傷害。（示意圖／資料照）

在房價與職場所在地難以兩全的現代社會，「長距離通勤」與「狹小居住空間」已成為許多台灣勞工不得不面對的現狀。但醫學專家們建議，若短期內無法縮短通勤距離或更換較大的居住環境，通勤族們應學會透過「微型補償」來減輕身體壓力，例如：在通勤時聽一些讓心情平靜的輕音樂或節奏和內容較放鬆的廣播，或是利用週末進行戶外活動增加空間感等。賺錢最終的目的就是為了更好的生活，專家一針見血地表示：「別讓漫長的通勤路，成了拖垮身心健康的無聲殺手。」

更多三立新聞網報導

別再關燈滑手機！他突看不清「視野縮成管子」 醫：有這5情況恐釀失明

每天都要一杯咖啡？解密「淺焙vs深焙」 醫警告：喝錯恐火燒心又傷身

甜蜜陷阱？1杯手搖恐換5年後情緒炸裂 權威醫：「糖爆炸」搞瘋你的大腦

獨家／你巧克力吃對了嗎? 權威醫警告吃錯恐讓大腦神經發炎

