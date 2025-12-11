長期不吃早餐恐釀膽結石！醫：膽汁淤積如同「死水」

膽結石成因多元，但日常飲食習慣竟可能是關鍵因素。家醫科醫師黃煜晏指出，長期不吃早餐會使膽囊內膽汁如同一灘「死水」，增加結石風險，而過度清淡無油的早餐同樣可能導致膽結石形成。

長期不吃早餐確實會提高罹患膽結石機率，且已有研究證實此一關聯。（示意圖／123RF）

黃煜晏於好日子診所粉專發布影片中強調，長期不吃早餐確實會提高罹患膽結石機率，且已有研究證實此一關聯。他解釋：「當我們進食後，膽囊會分泌膽汁協助消化食物，若長時間未進食，可能經過八小時、十小時，甚至十二個小時，導致膽汁未能正常分泌，膽囊中的膽汁便如同一灘死水。」這種情況長期下來，會造成膽汁淤積、結晶、沉澱，最終演變成膽結石。

廣告 廣告

根據黃煜晏的說法，不僅是習慣性不吃早餐的人群，執行長時間斷食法的民眾同樣面臨較高的膽結石風險。他提醒，平日保持均衡、定時定量的飲食習慣對預防膽結石至關重要。

「早餐吃清淡」的觀念雖然普遍，但若過度執行，反而可能對身體造成嚴重後果。（示意圖／pixabay）

然而，膽結石的風險不僅來自於不吃早餐，過度清淡的早餐同樣可能帶來健康隱憂。秀傳醫療體系總院長黃士維則在臉書發文指出，「早餐吃清淡」的觀念雖然普遍，但若過度執行，反而可能對身體造成嚴重後果。

「許多人認為早餐不攝取油脂，吃得清淡就能減肥護肝、清腸排毒，」黃士維表示，「但長期缺乏油脂會讓膽囊少了收縮刺激，導致膽汁長期滯留濃縮，增加膽結石風險。」他特別提醒，這類膽汁淤積通常是慢性累積，不像急性膽囊炎會有立即疼痛，因此最容易被忽略。

專家建議，民眾應維持規律的三餐飲食習慣，早餐不宜過度清淡，適量油脂攝取能促進膽囊收縮，幫助膽汁正常排出，降低膽結石形成的可能性。

延伸閱讀

中俄聯合巡航引日方關切！陸外交部酸：大驚小怪、對號入座

鎖定大陸等亞洲國家！墨西哥將對逾千種商品課「最高50％關稅」

週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團