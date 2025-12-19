長期不閱讀大腦「慢性關機」 醫警告：恐增失智風險

重症醫師黃軒於臉書發文指出，成年人長期不閱讀，在醫學與神經科學角度而言，是一種慢性的大腦刺激缺乏狀態，會使大腦逐漸進入「低效模式」，如同手機處於省電模式般運作不順暢。

成年人長期不閱讀，在醫學與神經科學角度而言，是一種慢性的大腦刺激缺乏狀態。（示意圖／Pexels）

黃軒說明，閱讀並非單純的知識輸入，從神經影像研究來看，閱讀時會同時啟動語言理解區（顳葉）、邏輯與推理區（前額葉）、記憶整合區（海馬迴）及情緒模擬與同理網絡，是一場全腦協作的高階任務。他強調，成年人一旦長期不閱讀，最先退化的並非記憶，而是「深度思考的耐受力」，會出現看長文感到煩躁、思考複雜問題容易分心、判斷事情越來越「憑感覺」等現象。

黃軒引用神經科學原則「Use it, or lose it」（不用就會失去）表示，長期缺乏閱讀刺激會導致神經突觸密度下降、白質傳導效率變慢、認知彈性降低。研究發現，閱讀量高的成年人，老年後認知退化速度明顯較慢，即使教育程度相同，閱讀仍是「後天可調控」的認知保護因子。

長期缺乏閱讀刺激會導致神經突觸密度下降、白質傳導效率變慢、認知彈性降低。（示意圖／Pixabay）

黃軒進一步指出，不習慣閱讀長文本、論證與脈絡的大腦，會傾向只抓關鍵字、被情緒性內容吸引、快速站隊卻無法說清原因。心理學研究顯示，閱讀量低的人對假訊息的辨識能力顯著較差，原因在於缺乏「延遲判斷」與「內在辯證」的訓練。他提醒，在社群媒體上常見「一看標題不看內容就發表情緒」的現象相當危險。

針對長期影響，黃軒表示，大腦雖有代償能力，但代償並非永久。長期研究顯示，閱讀習慣低的成年人在60歲後更容易出現輕度認知障礙（MCI），進一步發展為失智症的風險也更高，而這些影響從年輕時期就已開始累積。

不習慣閱讀長文本、論證與脈絡的大腦，會傾向只抓關鍵字、被情緒性內容吸引、快速站隊卻無法說清原因。（示意圖／Pixabay）

黃軒也帶來好消息，研究顯示每天閱讀20至30分鐘，進行有連續文字邏輯的閱讀（非碎片化短影音），就足以提升執行功能、強化記憶網絡、降低未來認知退化風險。他強調，大腦最怕的不是年齡，而是不再接受挑戰與訓練。

黃軒於貼文中表示，閱讀是對抗資訊混亂、認知老化、情緒操控「最便宜的武器」。他提醒，若在工作上感到運作不順，除了檢討制度與流程，也應思考自己的大腦是否因長期缺乏閱讀訓練而處於低迷狀態。他呼籲民眾從學生時期就養成閱讀習慣，避免人生只被「標題和情緒」牽著走而失去自我。

