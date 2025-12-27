長期不閱讀 認知判斷能力恐退化

醫師黃軒提醒，不閱讀的成年人並非立刻變笨，而是慢慢失去「把事情想清楚」的能力。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

「成年人長期不閱讀，其實是一種慢性的大腦刺激缺乏狀態」。醫師形容，這並非立刻變笨，而是像手機進入低電量模式，看似仍能運作，卻時常卡頓、反應遲緩，最終影響思考品質與判斷能力。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，在AI運算與演算法高度介入日常生活的時代，許多人逐漸只靠「標題」與「情緒化內容」接收資訊，看似省時，實際上卻正在磨損大腦的深度思考能力。「你可能以為不看書只是比較不文青，但在神經科學眼中對大腦其實很危險」。

他強調，閱讀並非單純的知識輸入，而是大腦的「重量訓練」。神經影像研究顯示，閱讀時同時啟動語言理解區、前額葉的邏輯與推理功能、海馬迴的記憶整合，以及與同理心相關的預設模式網絡，是一場高度協作的全腦運動。成年人一旦長期不閱讀，最先退化的並非記憶，而是「深度思考的耐受力」，表現為看長文容易煩躁、思考複雜問題容易分心，判斷事情愈來愈憑感覺。

黃軒指出，神經科學有一句殘酷卻誠實的原則：「Use it,or lose it.」長期缺乏閱讀刺激會導致神經突觸密度下降、白質傳導效率變慢，認知彈性也隨之降低。研究顯示，即使教育程度相同，閱讀量高的成年人老年後的認知退化速度明顯較慢，顯示閱讀是一項「後天可調控」的重要認知保護因子。

此外，不閱讀的大腦更容易被情緒與標題牽著走。黃軒直言，社群媒體中「只看標題、不看內容就急著表態」的現象，正是缺乏長文本訓練的結果。心理學研究也指出，閱讀量低的人辨識假訊息的能力顯著較差，並非因為不聰明，而是缺乏「延遲判斷」與內在辯證的訓練。

他指出，只要每天20～30分鐘的連續文字閱讀，非碎片化短影音，就足以提升執行功能、強化記憶網絡，降低未來認知退化風險。「閱讀不是裝氣質，而是對抗資訊混亂、情緒操控與認知老化最便宜、也最有效的武器」。