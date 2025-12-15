長期佈線力求刨根溯源 桃警少年隊聯手蘆竹分局再破製毒工廠

【警政時報 陳世軒／桃園報導】上週破獲「彩虹菸」製造工廠後，桃警少年隊再次破獲製毒工廠。為阻斷毒品流入校園，少年隊與蘆竹分局聯手執行「雷霆除暴」專案，向毒品案件源頭追查，最終經長期佈線蒐證，於10日持搜索票執行搜索，當場查獲簡姓犯嫌，本案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

桃警少年隊與蘆竹分局聯手執行「雷霆除暴」專案，經長期佈線蒐證，於10日持搜索票破獲製毒工廠，當場查捕簡姓犯嫌。（記者翻攝）

據統計，本次行動累積查扣第三級毒品咖啡包385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，市價上看新臺幣300萬元。警方發現，嫌犯將毒品偽裝為新潮樣式或市面食物，躲避員警緝查的同時，也吸引青少年購入吸食。

本次行動查扣毒品咖啡包385包、彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等，市價約新臺幣300萬元。（記者翻攝）

少年隊隊長戴賢強硬表示，將持續針對毒品源頭進行「溯源刨根」，並呼籲家長多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有不明沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。同時告誡青少年朋友勿因同儕慫恿或一時好奇以身試法，自毀前程。

戴賢補充，日前本市某國中學生疑似在校園吸食喪屍煙彈電子菸，少年隊接獲消息後已迅速啟動調查，器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現陰性反應，後續再函請衛生局及教育局處置。

