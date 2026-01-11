長期住日本！他回台灣「塞滿箱2日用品」 過來人猛點頭：真的必須帶

生活中心／黃依婷報導

不少長期旅居海外的人，返台時總會帶回大量熟悉用品。（示意圖／資料照）

不少長期旅居海外的人，返台時總會帶回大量熟悉用品，像把生活習慣與安全感一併打包，確保回家後仍能自在如常。一名居住在日本的台灣人就分享，每當他要從台灣飛往日本時，行李箱內永遠都是滿滿的「抽取式衛生紙」以及「菜瓜布」，引來大量網友共鳴「真的必須帶」。

一名網友在Threads發文，身為住在日本的台灣人，不少人都會問「欸阿你現在住日本，從台灣回去的時候都帶什麼？」，他也曬出照片解答，畫面中一個行李箱攤開在眼前，箱內擺放的物品不僅有疊成長條狀的菜瓜布，還有13包每天都要用到的抽取式衛生紙。

貼文曝光，引來網友笑喊，「必須帶！那個日本衛生紙真的都波離希」、「前年去美國找朋友，問他需不需要幫忙帶些什麼家鄉味，他點了這一箱，還以為我要去什麼第三世界」、「甚至帶了整個櫥櫃的衛生紙」、「日本的衛生紙，是夜市撈金魚用的那種，上大號都覺得手指很危險」、「日本的衛生紙真的很母湯，跟紙一樣薄」。

也有不少居住在海外的網友分享，「沒有帶牙線棒嗎」、「為什麼沒有帶上3M牙線棒」、「絕對要帶3M牙線棒，之前在宿舍看到就知道，啊！台灣人，還有人會來跟我借，說他的還沒補」、「最近日本的大賣場，也有賣台灣製的牙線棒」。

