長期便祕真的會喪命！41歲男腹部膨脹出現「變色線」慘死 9公斤糞便堵塞腸道破裂

美國俄亥俄州一名入住護理機構的男子因長期便祕未獲處理，腸道被9公斤糞便堵塞，腹部出現異常變色線，送醫後仍搶救不治，家屬已提出訴訟。（翻攝自google maps、X）

護理中心爆嚴重疏失？美國俄亥俄州發生一起駭人意外，一名入住護理機構的身心障礙男子因長期便祕未獲妥善處理，腸道內累積超過9公斤糞便，最終因腸阻塞死亡。家屬控訴機構長期忽視異狀，已向法院提起訴訟。

長期便祕會致命？腹部驚見「變色線」成關鍵異象

據《獨立報》報導，41歲史都華（James Stewart）因智力與發展障礙，入住「晴空護理之家」（Clear Skies Ahead）接受照護。史都華因服用藥物，過去已有嚴重便祕紀錄，甚至曾長達1個月無法排便。去年（2025）11月15日意外發生當天，機構人員要求史都華上廁所，但他仍無法排便。

廣告 廣告

稍晚，護理人員發現史都華昏迷在臥室，救護人員抵達後注意到他腹部出現一條「顏色異常的線」，且整個腹部明顯腫脹、僵硬，隨後送醫仍宣告不治。

糞便重達9公斤？驗屍揭腸壁破裂原因

驗屍報告指出，史都華的結腸被重達逾20磅（約9公斤）的糞便團塊完全堵塞，造成巨大的內部壓力，使腸壁破裂，氣體外洩至體腔，引發致命狀況。醫師判定死因與嚴重腸阻塞有關。

護理機構未盡通報及治療責任？家屬怒提告

家屬在訴訟中指控護理機構忽視史都華多日腹痛、精神低落等異狀，也未在情況急速惡化時主動通報醫療機構或聯繫家屬。律師表示，若依個人服務計畫進行治療，史都華原可避免悲劇。

家屬強調，提告是為了替患者爭取權益，也盼確保不再有家庭面臨相同痛苦。

更多鏡週刊報導

談于朦朧案被抓走？紅二代疑「被失蹤」逾1個月 親友公開信曝光

才被提醒路小要小心...他失聯44天 「成乾屍躺駕駛座」被南投農民發現

「居民凌晨被淒厲慘叫聲嚇醒」30歲男冷到躲垃圾箱…遭誤扔進垃圾壓縮機 6天後傷重離世