長期便秘「9公斤糞」全塞腸道 男腹驚見「變色線」慘死！家屬怒告護理機構

長期便祕真的會要人命！美國一名身心障礙男子，因為智力障礙所以入住一家護理機構，沒想到男子長期長期便秘、腸胃內累積了重量超過20磅（約9公斤）的糞便，竟沒有護理人員發現異狀，男子最後腹部腫脹驚見「變色線」，隨後因因腸道阻塞身亡，家屬憤而對護理機構提告、求償。

根據美國媒體《獨立報》報導，這名腸阻塞喪命的41歲男子史都華（James Stewart），因為患有智力和發育障礙入住俄亥俄州的「晴空護理之家」（Clear Skies Ahead），史都華因為服用藥物，導致嚴重的便秘病史，根據了解史都華去年曾經長達1個月沒有排便，最終史都華在去年11月15日身亡。

根據訴訟文件顯示，去年11月15日，機構人員要求史都華坐到馬桶上，但他依舊無法排便，當天稍晚，史都華被發現昏迷在臥室裡，急救人員趕到後發現他腹部有條「變色的線」，且腹部明顯膨脹、僵硬，史都華緊急送醫後仍宣告身亡。

驗屍報告發現，史都華的結腸被重達逾20磅（約9公斤）、相當硬的糞便阻塞，形成的內部壓力導致腸壁破裂、氣體進入體腔後死亡。

家屬憤而提起訴訟，指控機構無視史都華反覆的腹痛和便秘症狀，也沒有在他病情惡化時通知醫療機構或家屬，家屬稱史都華腹痛持續數日，整個人情緒低落、精神萎靡。

悲劇發生後，家屬透過委任律師表示，若護理機構按照個人服務計畫進行治療，史都華就不會死，為了捍衛患者權益，他們已提告求償，確保不會再有其他家庭遭遇類似痛苦。

